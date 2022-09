Kommentar von Nina von Hardenberg

Es wird eng in den Flüchtlingsunterkünften. 2022 dürfte das Jahr werden, in dem noch mehr Menschen kamen als im Fluchtsommer 2015: Berlin allein nahm trotz bitterer Wohnungsnot mehr als 80 000 zusätzlich auf - so viele Menschen, wie in Konstanz wohnen. Bayern schluckte mit 58 000 ungefähr einmal Passau. Kein Wunder also, dass die Bundesländer stöhnen. Das dürfen sie. Denn bislang wurde diese Krise relativ geräuschlos bewältigt.