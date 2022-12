Kommentar von Björn Finke

Jetzt kommt der Gaspreisdeckel also wirklich: Von Mitte Februar an kann die EU Gashändlern und -versorgern verbieten, Verträge jenseits einer beweglichen Obergrenze von mindestens 178 Euro je Megawattstunde abzuschließen. Über die genaue Höhe haben die 27 Energieminister am Montag lange diskutiert. Das Limit wird die Energierechnung der Verbraucher aber zunächst nicht senken. Schließlich bewegt sich der Gaspreis derzeit an der wichtigsten europäischen Börse bei 110 Euro.