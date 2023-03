Kommentar von Stefan Kornelius

Drei Tage, zwei Staatsbankette, eine Weltsicht: Nach dem Besuch Xi Jinpings bei Wladimir Putin steht fest, dass die Invasion Russlands in der Ukraine inzwischen eine nachgeordnete Funktion im eigentlichen Gestaltungskampf des 21. Jahrhunderts einnimmt. Xi und Putin haben Einblick in ihr geostrategisches Skizzenbuch gewährt. Die Erkenntnis aus der pompös inszenierten Begegnung ist so simpel wie überwältigend: Die gewaltigen Flächenstaaten Russland und China bilden eine Abwehrallianz gegen die demokratische Welt, von der Ostsee bis zum Pazifik. Ziel ihrer ideologisch-politischen Machtdemonstration sind nicht nur die USA, sondern ist vor allem der Ordnungsgedanke, der die Staatenwelt seit dem Zweiten Weltkrieg prägt. Willkommen also im sinozentrischen Jahrhundert. Willkommen in der Welt von Xi Jinping.