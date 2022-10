Kommentar von Joachim Käppner

Auf den ersten Blick haben die öffentliche Demütigung eines kommunistischen Spitzenfunktionärs in Peking und der geplante Verkauf eines Teils des Hamburger Hafens an den chinesischen Staatskonzern Cosco nichts miteinander zu tun. Als Chinas ehemaliger Staats- und Parteichef Hu Jintao am Wochenende offenbar gegen seinen Willen aus dem Saal des KP-Parteitages geführt wurde, war dies wohl ein Signal des heutigen Amtsinhabers Xi Jinping an die Außenwelt, dass alle Macht nun bei ihm liege. Ganz unabhängig aber davon, was im Inneren des chinesischen Parteiapparates vorgehe, so sehen es die deutschen Befürworter des Hafendeals wie Bundeskanzler Olaf Scholz, werde damit der maritime Standort Deutschland gestärkt. Sie verkennen, was auf dem Spiel steht.