Kommentar von Alexander Hagelüken

Eines kann wirklich keiner behaupten: dass es im Wahlkampf 2021 bisher darum ginge, was die Parteien für das Land tun wollen. Im Zentrum stehen kleinere oder vermeintliche Fehltritte der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Für den Konkurrenten aus der Union ist das ideal. Der freundliche Armin Laschet muss nur in die Kameras lächeln, um seine Umfragewerte zu steigern. Für die Deutschen wäre es jedoch wichtiger zu verstehen, was die verschiedenen Parteien fürs Land tun wollen. Und da zeigt sich: Im netten Armin verbirgt sich womöglich ein kaltes Herz.

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat auf den Euro genau berechnet, was die Steuer- und Sozialpläne der Parteien für jeden Bürger bedeuten. Diese Analyse dechiffriert die Sprachgirlanden der Wahlprogramme. Sie legt offen, dass sich SPD, Grüne und Linke um die Mehrheit der Bevölkerung kümmern wollen. Sie planen vor allem mehr Geld für jene, die mittel oder wenig verdienen.

Die Union dagegen konzentriert sich auf Gutverdiener. Laschet will Haushalte mit einem Monatseinkommen von 12 000 Euro an aufwärts prozentual gesehen viermal so stark entlasten wie 80 Prozent der Gesellschaft - wie jene also, die mittelmäßig oder wenig verdienen. Gutverdiener dürfen etwa durch Steuerentlastungen 5000 Euro mehr erwarten. In der Mitte und bei Geringverdienern sind es 100 oder 400 Euro.

Laschet gibt auf die Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre eine Antwort, die genau die falsche ist

Für eine Partei, die die letzte verbliebene Volkspartei sein will, ist das desaströs. Laschet gibt auf die Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre eine Antwort, die genau die falsche ist. In dieser Zeit hat sich die Arbeitswelt überall in den Industriestaaten zweigeteilt. Niedriglöhne nahmen zu, die Mittelschicht schrumpfte. Manche Büromenschen und Facharbeiter zittern um ihren Job, weil die Konkurrenz durch China und neue Technologien schärfer wird. Softwareentwickler oder Managerinnen dagegen sind gefragter, was ihr Gehalt hochtreibt. Und die vermögende Minderheit freut sich über steigende Firmengewinne und Immobilienpreise.

Doch statt etwas für die Mitte und Geringverdiener zu tun, entlastete die Politik ausgerechnet die Gutverdiener - sie schonte Gewinne und Vermögen. Und Armin Laschet? Statt diesen Fehler zu korrigieren, setzt er noch einen drauf. Es darf sich niemand wundern, wenn sich auch in Deutschland die Wut der wirtschaftlich Unzufriedenen entlädt, wie dies in den USA oder Großbritannien schon geschehen ist.

Die Union argumentiert, dass sie die Wirtschaft stärken möchte, die stehe ja im internationalen Wettbewerb. Das stimmt. Die nächste Regierung sollte etwas für die Firmen tun, indem sie Geld für den digitalen und ökologischen Umbau bereitstellt und Investitionen steuerlich belohnt. Das kostet viele Milliarden, aber die sind gut angelegt. Was der Wirtschaft dagegen nicht hilft: Gutverdiener pauschal von Solidaritätszuschlag und Spitzensteuer zu entlasten, während die Mehrheit der Deutschen ignoriert wird.

Diese penetrante "Leistung muss sich lohnen"-Rhetorik kennt man sonst nur von der FDP

Kanzlerkandidat Laschet könnte es also in Wahrheit um etwas anderes gehen als um die Wirtschaft. Und tatsächlich: Seine penetrante "Leistung muss sich lohnen"-Rhetorik kennt man sonst nur von der FDP. Laschets größte Angst scheint zu sein, nicht Kanzler zu werden, weil die FDP stark genug werden könnte, um eine Regierung mit Grünen und SPD zu bilden. Also will er der FDP die Wähler abjagen, indem er selbst ein FDP-Programm vorschlägt.

Für die Funktionäre der Union ist es ja auch wichtig, ob sie ihr Dauer-Abo auf die Macht verlieren. Für die meisten Menschen in Deutschland dagegen ist etwas anderes wichtig: wer das Land am besten durch eine schwierige Zukunft steuern könnte. Dazu gehört: in einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft mehr Frauen zum Arbeiten ermutigen, damit die Firmen Fachkräfte haben und die Renten finanzierbar bleiben. SPD und Grüne wollen finanzielle Nachteile für Mütter reduzieren, die wieder in den Beruf einsteigen - damit es mehr von ihnen tun, und mit mehr als ein paar Stunden Teilzeit. Die Union hat da nichts anzubieten. Und statt die Armutsfalle Minijob zu schließen, will sie diese sogar ausweiten.

Laschet erwirbt sich durch sein Auftreten Sympathien. Er wirkt weder schneidig wie Christian Lindner noch überehrgeizig wie Markus Söder. Was er bräuchte, ist ein politisches Programm, das dem Land weiterhilft. "Leistung muss sich lohnen"-Rhetorik mit Wohltaten für Gutverdiener zu verbinden, verhöhnt alle Pflegerinnen und Sachbearbeiter, die viel leisten, ohne dass es sich lohnt. Es ist ein Affront gegen die Mehrheit der Gesellschaft.