Bei "Maybrit Illner" wollen Ricarda Lang und Christian Lindner die deutsche Wirtschaft retten. Klingt gar nicht so schwer in einer Runde voller Sehrgutverdiener.

Von Cornelius Pollmer

Im Hintergrund der Runde ist eine monstergroße 1-Euro-Münze zu sehen und darauf Europa, hach, Europa! In stolzer Prägung liegt es da, urvertraut sind seine Umrisse, still und starr ruht davor die See. Doch dann, nanu? Vor Portugal schiebt sich eine neue Insel ins Bild und sie hat - das gibt's doch nicht - exakt das Profil von Christian Lindners Kopf. Einmal blinzeln, dann ist die optische Täuschung behoben: Der Finanzminister sitzt weiterhin davor, am Tisch von Maybrit Illner, der immer noch aussieht wie ein defekter Spendentrichter, was heute aber ausnahmsweise mal ziemlich gut zum Thema passt.