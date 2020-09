Interview von Pia Ratzesberger

Man stelle sich einmal vor, die Figuren aus der liebsten Serie würden einem schreiben, wenn der Abspann vorbei ist. Sie würden erzählen, warum sie so wütend waren, man könnte ihre Chats mitlesen, während sie schwitzend durch die Nacht tanzen, und Sprachnachrichten mithören, in denen sie sich ihre Liebe gestehen. So funktioniert Druck.

Man beobachtet eine Schulclique dabei, wie sie durchs Leben taumelt, einmal am Tag in einem neuen Clip auf Youtube, dazwischen laden die Figuren Videos auf Instagram hoch, chatten auf Telegram - und Hunderttausende Zuschauer verfolgen jeden Schritt. Die Serie von Funk, dem Netzwerk von ARD und ZDF, beruht auf dem norwegischen Vorbild Skam, das in ganz Europa Adaptionen hervorgebracht hat: unter anderem Skam France, Skam Italy, Skam España. Die Regisseurin Pola Beck, 38, hat die ersten vier Staffeln betreut, nun startet die fünfte Staffel mit einer neuen Clique, in der die Regisseurin Luzie Loose, 31, übernimmt.

SZ: Wenn Erwachsene sich ausdenken, wie junge Leute reden, wird es schnell peinlich. Bei Druck ist das nicht so. Wie kriegt man das hin?

Pola Beck: Indem man sich eben nicht ausdenkt, wie die Leute sprechen, sondern sie selbst sprechen lässt. Wir haben die Schauspielerinnen und Schauspieler immer wieder gefragt: "Wie würdest du das sagen?"

Luzie Loose: Ich habe das Wort "cringe" gelernt. Das heißt so viel wie "peinlich". Benutze ich jetzt oft.

In der ersten Staffel aus dem Jahr 2018 heißt es im Vorspann: "Nazis, Donald Trump, Wladimir Putin, Erdogan, klar ist man dagegen - ich glaube allerdings, dass die meisten in meiner Generation im Grunde unpolitisch sind. Wir haben aufgegeben." Im Laufe der Serie gehen die Darstellerinnen und Darsteller dann doch auf Klimademos oder positionieren sich gegen rechts. Musste Druck politischer werden, weil viele junge Leute in der Realität es auch wurden?

Loose: Das Coole ist, dass nicht wir die Serie politisch machen, sondern die Jugendlichen, an denen wir uns orientieren. Wenn ich zu Demos von "Black Lives Matter" gehe, sind die meisten Leute, die ich sehe, jünger als ich. Wenn man heute eine authentische Jugendserie machen will, muss sie politisch sein.

Beck: Als wir mit der Adaption von Skam begannen, ging das gerade los mit der Politisierung, mit Greta Thunberg und so weiter - und ein Jahr später dachten wir: "Krass, der Vorspann hat sich komplett überholt." Die dritte Staffel war total politisch. Da ging es um die Sichtbarkeit von Transgender und um "Fridays for Future". Die Demos sind relativ spontan eingeflossen, weil wir gemerkt haben: Manche unserer Figuren würden auf jeden Fall die Schule schwänzen.

Das führte manchmal zu einer Vermischung von Fiktion und Realität. Der Schauspieler Anselm Bresgott zum Beispiel postete privat von seinem Instagram-Account Stories von einer "Fridays for Future"-Demo - und sein Charakter Jonas, der wie alle fiktiven Druck-Figuren einen eigenen Instagram-Account hat, ebenfalls.

Beck: Viele der Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn auch nicht alle, wurden so besetzt, dass sie mit ihren Interessen nah an den Figuren dran waren. Und tatsächlich war die Nähe manchmal so groß, dass es schon fast ein bisschen unheimlich wurde. Aber es war auch toll, weil das die Serie noch glaubwürdiger machte und die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwann begannen, sich für die echten Menschen zu interessieren.

Birgt das nicht auch Gefahren, wenn das Publikum - womöglich noch viel mehr als bei klassischen Serien - die Schauspieler mit ihren Rollen gleichsetzt?

Beck: Wenn sich die Privatpersonen von ihrer Figur entfernt haben, führte das manchmal tatsächlich zu großem Unverständnis unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Instagram suggeriert eine unglaubliche Nähe, weil man jeden anschreiben kann. Diese Interaktion ist einerseits toll. Andererseits muss man die jungen Darstellerinnen und Darsteller schützen, weil dir jeder schreiben kann, dass du ein Arschloch bist.

Loose: Wir haben bei Druck ein Social-Media-Team, aber ehrlich gesagt haben die Darstellerinnen und Darsteller aus sich heraus eine viel wokeren Umgang mit Social Media als Erwachsene, also einen viel reflektierteren.

Was hat Sie am norwegischen Vorbild, der Serie Skam, interessiert?

Beck: Als ich das geguckt habe, dachte ich: "Krass, ich habe immer noch dieselben Probleme, nur mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung." Unglücklich verliebt sein, alleine sein, anders sein. Das Ringen nach Beliebtheit, die Suche nach Anerkennung. Alles universelle Gefühle, die einen das ganze Leben begleiten.

Loose: Ich lerne auch viel von Jüngeren. Die sind so tolerant, aber nicht so seltsam antrainiert tolerant, sondern ehrlich offen für sehr viele verschiedene Arten zu leben.

Druck hat wahnsinnig viele Fans, manche Folgen wurden mehr als eine Million Mal angesehen - und das obwohl es nie Werbung gab. Wie ist die Serie so groß geworden?

Beck: Unser Konzept war von Anfang an, dass die Jugendlichen die Serie selbst entdecken sollen. Wir wollten nicht, dass im Feuilleton eine Rezension gedruckt wird und Eltern zu ihren Kindern sagen: "Schau dir das mal an!" Die erste Staffel bekamen noch nicht viele mit. Als Weihnachten 2018 dann die zweite Staffel rauskam, war ich bei meinen Eltern und sah plötzlich auf meinem Handy, dass alle zwei Stunden auf Youtube 2000 neue Abonnenten hinzukamen.

Was war der Auslöser?

Beck: Zum einen saßen während der Feiertage alle zu Hause, zum anderen hatte die Hauptdarstellerin der zweiten Staffel, Milena Tscharntke, schon viele Fans. Und dann war das noch eine klassische "Girl meets Bad Boy"-Geschichte.

Loose: Wahrscheinlich ist Druck auch erfolgreich geblieben, weil viele die Serie in der Hosentasche mit sich herumtragen. Über 85 Prozent der Leute schauen Druck auf dem Handy. Die Serie verbindet sich mit dem Alltag - man sitzt im Bus auf dem Weg zur Schule und die Charaktere sitzen auch im Bus.

Die Cliquen waren von Beginn an divers angelegt, aber in den ersten beiden Staffeln lag der Fokus jeweils klassisch auf einem weißen, heterosexuellen Mädchen. Warum ist die Serie erst mit der Zeit mutiger geworden?

Beck: Ich glaube, dass man sich erst nach und nach traut, weiter vom Original wegzugehen. Vor der dritten Staffel war es zudem so, dass uns ein Fan auf Instagram geschrieben hatte: "Hey ihr Druckies, ich bin Transgender, entwickelt dazu doch mal eine Figur". Das haben wir dann gemacht und er war unser Berater.

Ungewöhnlich, dass die Zuschauer so mitgestalten können.

Beck: Daraus erwächst manchmal ein großer Anspruch, so von wegen: "Wenn wir Fans fordern, dass sich der Charakter so und so entwickelt, muss das auch gehört werden." Aber wir möchten uns nicht für jede Entscheidung rechtfertigen müssen.

Die Diversität der Darstellerinnen wird in der Serie kaum thematisiert, sondern als Normalität vorausgesetzt.

Beck: Wir wollen weder stigmatisieren noch problematisieren. In der dritten Staffel ging es uns zum Beispiel darum, eine Liebesgeschichte zu erzählen und das Transgender-Thema nebenbei mit zu erzählen.

Loose: Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer fühlen sich im Fernsehen nicht repräsentiert und lieben gerade deshalb Druck. Ich habe in der vierten Staffel drei Folgen gedreht und da war für mich ausschlaggebend, dass zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ein Mädchen mit Kopftuch eine Hauptrolle spielt.

Wie wird sich Druck in der fünften Staffel entwickeln?

Loose: Das darf ich noch nicht sagen. Es geht um junge Leute, die auf irgendeine Art und Weise Druck im Leben haben - und das sind sehr viele. Junge Leute sind dauernd im Stress.

Woraus schließen Sie das?

Loose: Wir waren zur Recherche in Schulen unterwegs und ausnahmslos in jedem Gespräch kam das Thema Druck. Da geht es zum Beispiel um den Abschluss in der zehnten Klasse oder einfach um die schiere Anzahl an Möglichkeiten, die einem offen stehen. Die sind 15 oder 16 Jahre alt und hören sich an wie Erwachsene, die kurz vor dem Burn-out stehen. Mein Eindruck war, dass sich viele vor allem selbst Stress machen, weil sie die vielen Möglichkeiten auch nutzen wollen. Das hat vielleicht auch wieder mit Social Media zu tun.

Wissen Sie, wie viele Eltern heimlich Druck schauen?

Beck: Also die Hauptzielgruppe ist 14 bis 24 Jahre alt. Aber während der zweiten Staffel schrieben mir plötzlich lauter Leute aus meiner Telegram-Kita-Eltern-Gruppe unabhängig voneinander, dass sie jetzt total süchtig nach Druck seien.

