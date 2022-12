Von Aurelie von Blazekovic, Lilly Brosowsky, Stefan Fischer und Kathleen Hildebrand

Mira und das fliegende Haus

open.spotify.com

Mira und ihre Freunde MC Pieps die Maus und der schlaue Kater Kopernikus finden Zähneputzen "bröselig", also blöd, langweilig, ja doof. Um das Ganze lustiger zu gestalten, überlegen sich die drei ein Kartenspiel. Auf einer Karte steht, was zu tun ist, auf anderen, wo und wie. Das kommt dabei raus: Zähneputzen im Wäschekorb und in Zeitlupe! Schon wird das allabendliche Ritual zum Spaß. Die drei Freunde wohnen gemeinsam im fliegenden Haus, wo Mira auf dem Zauberklavier spielt, sie Partys auf dem Dachboden feiern oder eine Weltraumrakete bauen. Im kunterbunten Alltag kracht es auch mal zwischen den Dreien. Die Autorin und Musikerin, die hier nur als Mira auftritt, schreibt ihre Geschichten direkt aus dem echten Leben. Kindgerecht analysiert sie dabei große Gefühle, Selbstliebe und Diversität. Der Podcast ist geeignet für Kinder zwischen vier und elf Jahren, man kann aber auch als Erwachsene entspannt zuhören und sich inspirieren lassen. Lilly Brosowsky

Lachlabor

br.de

Können Tiere pfeifen? Können Vögel in der Luft vom Blitz getroffen werden? Kann man auf Marshmallows Trampolin springen? Im Podcast Lachlabor, produziert vom Bayerischen Rundfunk, beantworten Mischa Drautz und Tina Gentner Fragen, bei denen man als Erwachsener neidisch ist, weil sie einem selbst nicht mehr einfallen. Es sind aber nicht nur die Fragen toll, sondern auch die Antworten - oder vielmehr: der Weg dorthin. Die Moderatoren treten jedes Mal einen Schritt zurück, nehmen die Frage auseinander. Was passiert eigentlich beim Pfeifen? Was braucht man dazu? Sie sprechen über diese Teilfragen und -antworten mit Kindern und Experten, sodass man am Ende wesentlich mehr gelernt hat als nur ein "Ja" oder "Nein". Kathleen Hildebrand

Gute Nacht mit der Maus

wdrmaus.de

"Nach einem aufregenden Tag ist es manchmal schwer, zur Ruhe zu kommen." Wahre Worte, für groß und klein. Und das ist ja gerade die Qualität der Maus, sie gehört schon immer im Fernsehen und nun auch als Einschlaf-Podcast zu den Kinderformaten, die auch Erwachsene gut ertragen. Wenn ein Kindergartenkind im Podcast erzählt, wie die Mama morgens immer sagt, dass es jetzt schnell gehen muss, ist das einfach süß. Die Themen sind lebensnah ausgewählt (Geburtstag feiern, Salziges, Trödeln) und liebevoll und mit viel Musik bearbeitet. Die Episode übers Trödeln startet mit einem passenden Song: "In fünf Minuten müssen wir los, Mama sucht den Autoschlüssel, Papa packt die Taschen." Der ist dann fast zu groovy und eingängig, um dabei zur Ruhe zu kommen. Aber erstens gibt es Schlimmeres als zu gute Kindermusik, und zweitens folgen die rund 20 Minuten langen Episoden einer stimmigen Dramaturgie in Richtung: gute Nacht. Aurelie von Blazekovic

Das Detektivbüro Frederick

open.spotify.com

Wer der Chef von den zweien ist? Nun, Mario ziemlich sicher nicht. Sonst wäre das Detektivbüro ja nach ihm benannt und nicht nach seinem Partner Frederick. Schon das mit der Partnerschaft ist so eine Sache. Sie würde ein gewisses Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme erfordern. Bei Mario und Frederick ist das eher eine einseitige Angelegenheit. Frederick ist vorlaut, unverschämt und selbstbezogen - das sind nicht die besten Voraussetzungen für eine ausgeprägte Sozialkompetenz. Trotzdem ist er ein ziemlich cooler Kumpel. Und so lösen Mario van Velsen und seine Schildkröten-Handpuppe Frederick in jeder Folge einen Fall. Der ist immer spannend, vor allem aber lustig. Das ist besonders Frederick wichtig. Denn der ist nicht nur ein talentierter Detektiv, sondern auch ein begnadeter Witzeerzähler. Findet jedenfalls er. Stefan Fischer

sz.de/podcast-tipps