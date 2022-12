Ein Mädchen will Großvater werden, ein Sachbuch erklärt die Geschichte des Drecks und ein Jugendroman schildert einfühlsam, was Armut bedeutet. Zwölf Empfehlungen.

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Signe Viška - Kati will Großvater werden, Atlantis Verlag

Detailansicht öffnen Signe Viška: Kati will Großvater werden. Mit Illustrationen von Elina Braslina. Aus dem Lettischen von der Autorin. Atlantis Verlag 2022. 32 Seiten. 18 Euro. Ab 4 Jahren. (Foto: Atlantis Verlag)

Die kleine Kati ist sich sicher: Sie will wie ihr Großvater werden. Der hat nämlich immer Zeit, Zitronen-Bonbons in den Hosentaschen und spielt mit seinen großen Händen Akkordeon. Eifrig versucht sie wie der große, alte Mann zu sein. Will sich sogar weißes Wolkenhaar wachsen lassen. Nicht alles klappt, aber das ist auch gar nicht wichtig. In diesem Kinderbuch geht es vor allem um die Ruhe, die das Leben des Großvaters im Kontrast zu Katis Alltag so besonders macht. Die lettische Autorin Signe Viška erzählt diese herzliche Geschichte wunderbar. Illustratorin Elīna Brasliņa untermalt sie mit kräftigen Bundstiftstrichen.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Tom Gauld - Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin, Moritz Verlag

Detailansicht öffnen Tom Gauld: Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. Aus dem Englischen von Jörg Mühle. Moritz Verlag, Frankfurt a.M., 2022. 40 Seiten, 18 Euro. Ab 4 Jahren. (Foto: Moritz Verlag)

Das Kinderbuch beginnt wie ein klassisches Märchen: König und Königin möchten ein Kind bekommen, aber es klappt einfach nicht. So ziehen sie die hofeigene Hexe und - jetzt wird es weniger klassisch, dafür umso schöner zu lesen - die königliche Erfinderin hinzu. Gemeinsam schaffen sie ein ungleiches Geschwisterpaar: Der Holzroboter-Sohn ist ein technisches Meisterwerk, die Baumstumpfprinzessin ein magisches Wunder. Leider verwandelt sich die Schwester jede Nach in einen Baumstumpf. Um ihr zu helfen zieht der Bruder los und erlebt allerlei Abenteuer.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Josefine Sonneson - Stolpertage, Carlsen Verlag

Detailansicht öffnen Josefine Sonneson: Stolpertage. Carlsen Verlag, Hamburg 2022. 176 Seiten, 14 Euro. Ab 12 Jahren. (Foto: Carlsen Verlag)

Wohin Jette auch schaut, überall verschwinden die Menschen aus ihrem Leben. Sie ist 13 Jahre alt, ihre Eltern haben sich getrennt, sie soll aus dem Haus ausziehen, in dem sie aufgewachsen ist. Das Jugendbuch erzählt von Umbrüchen, vom Vergessen und davon wie sich Verlust als Teenager anfühlt. "Kennenverlernen" ist ein Wort, das Jette erfindet, um zu beschreiben, wie sie und ihre beste Freundin sich durch deren Umzug aus den Augen verloren haben. Josefine Sonneson nimmt sich Zeit für das Innenleben ihrer Figuren. Ihr Debüt überzeugt durch wunderbar gewählte sprachliche Nuancen.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Sarah Jäger - Schnabeltier Deluxe, Rowohlt Taschenbuch Verlag

Detailansicht öffnen Sarah Jäger: Schnabeltier Deluxe. Roman. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Rotfuchs 2022. 204 Seiten, 20 Euro. Ab 14 Jahren. (Foto: Rohwolt)

Kim ist schwierig, viele sagen: Sie ist aggressiv. Weil sie ständig Probleme macht fliegt sie von der Schule. Schließlich schickt ihre Mutter sie in die Provinz, wo sie bei einem Ex-Freund der Mutter wohnen soll, der hat ihr einen Platz in der Dorfschule besorgt. Sarah Jäger lässt die Protagonistin selbst erzählen. Mal altklug, mal naiv. Immer aber ist Kim konsequent in ihren Handlungen: Die letzte Chance an der neuen Schule will sie nicht vermasseln und schreibt sich das sogar mit Edding auf den Unterarm. Damit sie es bloß nicht wieder vergisst!

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Katja Ludwig - Ellie und Oleg - außer uns ist keiner hier, Klett Kinderbuch

Detailansicht öffnen Katja Ludwig: Ellie und Oleg - außer uns ist keiner hier. Klett Kinderbuch, 208 Seiten, 16 Euro. (Foto: Klett Kinderbuch)

Abenteuer funktionieren dann besonders gut, wenn die Eltern nicht da sind und im Zweifelsfall langweilige Erwachsenen-Lösungen für Probleme finden. Katja Ludwig inszeniert eine solche Ausgangssituation. Ellie und Oleg sind alleine im neuen Haus ihrer Patchwork-Familie, irgendwo in der Brandenburger Pampa. Die Eltern sind mit der gemeinsamen Tochter Lilac nach Berlin gefahren, als plötzlich ein Lockdown verhängt wird. Die Eltern können nicht aufs Land kommen, die Kinder nicht in die Stadt. Und dann hat Ellie auch noch ihr Handy verloren. Ein spannendes Abenteuer beginnt, das Erwachsene wohl mehr gruseln dürfte als Kinder. Für sie lautet Ludwigs Botschaft nämlich: Ihr könnt alles schaffen.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Hannah Gold - Der letzte Bär, Hacht Verlag

Detailansicht öffnen Hannah Gold: Der letzte Bär. Mit Illustrationen von Levi Pinfold. Aus dem Englischen von Sylke Hachmeister. Von Hacht Verlag, Hamburg 2022. 300 Seiten, 18 Euro. Ab 10 Jahren. (Foto: Van Hacht)

Hannah Gold hat ein Buch über den Klimawandel geschrieben, am Beispiel des Eisbären. Ein erhabenes Tier, majestätisch wirkt er. April spürt das sofort. Sie wohnt mit ihrem schweigsamen Vater, einem Wetterforscher, in der eisigen Einsamkeit einer Insel nördlich des Polarkreises. Mit dem Eisbären freundet sie sich nach und nach an, lernt sogar seine Sprache. Er zeigt ihr die Insel. Auch der Eisbär ist einsam, denn seine Artverwandten können nicht mehr auf die Insel kommen: Das verbindende Eis ist geschmolzen. April beschließt, den Bären zu retten.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Nikolaus Heidelbach: Marina, Beltz & Gelberg

Detailansicht öffnen Nikolaus Heidelbach: Marina. Beltz & Gelberg, Weinheim 2022. 32 Seiten, 15 Euro. Ab 6 Jahren. (Foto: Nikolaus Heidelbach/Beltz & Gelberg)

Das fantastische Bilderbuch "Marina" erzählt von einem Mädchen aus dem Meer, das an Land ein neues Zuhause findet. Den Kindern, die sie gefunden haben, malt sie die Unterwasserwelt bunt aus: ihre Eltern lebten in einem zauberhaften Schloss mit Muschelschneckentürmen. In ihrer Welt würde man mit Haien tanzen. Bei aller Romantik beschreibt Autor Niklaus Heidelbach das Meer auch als Ort des Konsumrausches, gerade diese Ambivalenz macht das Kinderbuch spannend.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Piotr Socha und Monika Utnik-Strugata - Das Buch vom Dreck, Gerstenberg Verlag

Detailansicht öffnen Piotr Socha / Monika Utnik-Strugata: Das Buch vom Dreck. Eine nicht ganz feine Geschichte von Schmutz, Krankheit und Hygiene. Aus dem Polnischen von Dorothea Traupe. Gerstenberg Verlag 2022, 196 Seiten, 30 Euro. Ab 10 Jahren. (Foto: Gerstenberg Verlag)

Ein Sachbuch über die Geschichte der Hygiene ist natürlich auch eines über die Geschichte des Drecks und das wiederum ist ein Thema, das Kinder lieben. Alleine schon weil Erwachsene sich so davor ekeln. In 31 Kapiteln macht dieses sehr unterhaltsame Sachbuch an verschiedenen Wendepunkten der Geschichte Halt. So erzählt es von den Hochzeiten der Hygiene im Alten Ägypten, von der Staubsaugertoilette im Weltall und davon, wie das Christentum sich auf die Körperhygiene auswirkte. Nebenbei wird auch geklärt, wie der Begriff "Seifenoper" entstanden ist. Oder, was "dreckige Sprache" ist.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Kristina Andres - Donnerwetter, nun schlaft mal schön, Moritz Verlag

Detailansicht öffnen Kristina Andres: Donnerwetter, nun schlaft mal schön! Mit Illustrationen der Autorin. Moritz Verlag, Frankfurt a. M. 2022. 128 Seiten, 18 Euro. Ab 6 Jahren. (Foto: Moritz Verlag)

Der Fuchs und der Hase sind ein altbewährtes Paar, das in in vielen Geschichten eher gegeneinander arbeitetet, als gute Freunde zu sein. Bei Kristina Andres aber sind sie genau das. Sie leben zusammen in einem hellen Häuschen. Wenn es dunkel wird kuscheln sie sich ins Bett und sagen "Gute Nacht". Es geht in den gut dosierbaren Geschichten, um gute Träume, um den Wind der ums Haus pfeift und eigentlich auch nur einen gute Nacht Gruß will. Ein bisschen geht es auch um einen bösen Wolf, aber wie Fuchs und Hase malt und beschreibt die Kinderbuchautorin und Malerin Kristina Andres ihn als einen modernen und gar nicht mehr grausamen Gefährten.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Josephine Mark - Trip mit Tropf, Kibitz Verlag

Detailansicht öffnen Josephine Mark: Trip mit Tropf. Kibitz Verlag, Hamburg 2022. 192 Seiten, 20 Euro. Ab 12 Jahren. (Foto: Kibitz Verlag)

Man stelle sich vor: Auch Tiere haben ein Krankenhaus, eine Notfallambulanz mitten im Wald. Dort lernen sich ein Wolf mit Schussverletzung und ein Kaninchen mit Krebs kennen, das gerade eine Chemotherapie bekommt. Weil das Kaninchen dem Wolf aus Versehen das Leben rettet, muss dieser ihm nun ebenfalls das Leben retten - so lautet der Wolfskodex. Daran hält sich das große und begibt sich auf eine denkwürdige Reise mit dem kleinen Tier. Josephine Mark erzählt vom schweren Thema Krebs mit Liebe und Witz.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Stefanie Höfler - Feuerwanzen lügen nicht, Beltz & Gelberg

Detailansicht öffnen Stefanie Höfler: Feuerwanzen lügen nicht. Beltz & Gelberg, Weinheim 2022. 234 Seiten, 15 Euro. Ab 11 Jahren. (Foto: Beltz und Gelberg)

Stefanie Höfler schreibt präzise, auch in ihrem neuen Jugendbuch "Feuerwanzen lügen nicht", in dem sie zwei Jungen porträtiert. Es geht um Armut, ein Thema, das in der Kinder- und Jugendliteratur selten besprochen wird. Mischa ist ein ruhiger, kluger Junge, der sich um seine kleine Schwester kümmert, sein Vater sieht gut aus - alles scheint in Ordnung zu sein. Doch eines Tages kommt der Vater nicht mehr nach Hause. Mischas Freund Nits, der aus einem wohlhabenden Elternhaus stammt, begreift erst jetzt, welche Probleme Mischa zu Hause hat und was Armut eigentlich bedeutet.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.

Romana Romanyschyn und Andrij Lessiw - Als der Krieg nach Rondo kam, Gerstenberg Verlag

Detailansicht öffnen Romana Romanyschyn und Andrij Lessiw: Als der Krieg nach Rondo kam. Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe und Oksana Semenets. Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2022. 40 S., 16 Euro. Ab 5 Jahren. (Foto: Gerstenberg Verlag)

Das ukrainische Autorenpaar Romana Romanyschyn und Andrij Lessiw hat keine Angst vor dem schwierigen Thema Krieg. Mit zarten Bildern und Texten finden die beiden Worte für etwas, das Kindern schwer zu erklären ist. In dem Bilderbuch geht es um die schillernde Stadt Rondo, in der bunte Blumen singen und gemeinsam mit Papiervögeln und Glühbirnenmenschen ein gutes Leben führen. Plötzlich aber wird es dunkel, Panzer fahren ein, Häuser brennen. Auf einmal ist Krieg. Und das Schlimmste: Der Krieg sät schwarze Blumen, die Dornen haben und die bunten Blumen verstummen lassen. Der aktuelle Bezug ist natürlich klar, im illustrierten und teils collagierten Buch werden die aktuellen Geschehnisse aber nicht erwähnt. Am Ende finden die zarten Helden und Heldinnen eine Lösung, vom Krieg gezeichnet bleiben sie aber für immer.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie hier.