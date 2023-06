Nach dem ereignisreichen Wochenende geht es auch bei "Anne Will" um die Frage: Was bitte war das denn?

Zum Abschluss eines Wochenendes, an dem man sich dabei ertappte, wie man einem Massenmörder die Daumen drückte, sortiert die Runde bei Anne Will die Ereignisse rund um die Wagner-Revolte.

Von Kai Strittmatter

So ein Twittermarathon für Nachrichtenjunkies ist ja ein wenig wie eines dieser Ultra-Billig-All-you-can-eat-China-Buffets für Ausgehungerte: Erst kann man nicht genug kriegen, bald stellen sich die ersten Blähungen ein, dann Übelkeit und schließlich Reue: Wie viel Müll hat man da bloß in sich reingestopft? Dass man sich an diesem Twitterwochenende zwischendurch dabei ertappte, wie man einem Massenmörder beim Marsch auf Moskau die Daumen drückt, damit der einem anderen Massenmörder an den Kragen geht, macht die Sache nicht unbedingt appetitlicher.