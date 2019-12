Im Kampf um die Champions-League-Übertragungsrechte gibt es einen neuen Akteur: Das US-Unternehmen Amazon überträgt ab der Saison 2021/22 einige Spiele des Wettbewerbs. Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat den Zuschlag für das sogenannte Rechtepaket A1 erhalten, das die Ausstrahlung der Top-Partien am Dienstagabend beinhaltet. Einen entsprechenden Bericht des Medienmagazins DWDL.de bestätigte das Unternehmen am Dienstag. "Wir freuen uns auf die Uefa-Champions-League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt", sagte Alex Green, der Geschäftsführer von Prime Video Sport Europa.

Seit der Spielzeit 2018/19 ist die Champions League in Deutschland ausschließlich bei Sky und beim Streamingdienst DAZN zu sehen, für beide Anbieter müssen die Nutzer bezahlen. Die Frist der Ausschreibung durch die Europäische Fußball-Union für die kommende Rechteperiode (2021/22 bis 2023/24) war Anfang Dezember abgelaufen.

Wer die weiteren Rechte an der Champions League in Deutschland erhält, ist noch nicht bekannt. Damit weitet Amazon sein Engagement im Bereich der Sport-Übertragungen weiter aus. Seit 2017 besaß Amazon in Deutschland bereits die Rechte für Audio-Livestreams von Spielen der Fußball-Bundesliga. In Großbritannien hatte der Konzern zuletzt bereits unter anderem einzelne Partien der Premiere League und die US Open gezeigt. Dazu erwarb das Unternehmen weitere Rechte für Übertragungen von Tennisturnieren.