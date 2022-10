Wenn dem Schlagersänger nichts mehr einfällt, geht Matthias Reim am liebsten in die Garage. Schließlich stehen dort seine Motorräder. Und die, verdammt, die liebt er!

Von Niko Kappel

Als er den Fliegenmatsch sieht, schlägt Matthias Reim die Hände über dem Kopf zusammen. Das darf doch nicht wahr sein, auch noch auf der BMW R 1250 RT, einer Sonderanfertigung. Diesen Lack gibt es nur einmal auf der Welt. Und jetzt ist da eine tote Fliege, gerade wo die Sonne so schön auf das Chrom scheint. "Das ertrage ich nicht. Wo ist mein Putzmittel?", sagt Matthias Reim und tigert suchend durch seine Doppelgarage in Stockach am Bodensee.