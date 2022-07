Von Max Scharnigg

Was die kürzlich erfolgte Trauung des Finanzministers Lindner angeht, so wäre dazu abschließend vielleicht anzumerken, dass das Land kaum Erfahrung mit derartigen Ereignissen hat und traditionell schlecht mit dem Privatleben von Amtsträgern umgehen kann. Man denke nur an den liebestollen Verteidigungsminister Scharping im Pool, an die Badewanne des Bischofs oder die Rolex von Frau Chebli - jede heimische Kapriole hat wochenlange, gesellschaftliche Verstimmung, Häme und Brandreden in den (sozialen) Medien zur Folge. Es war also irgendwie klar, dass eine normal- bis neoliberal inszenierte Bürgershochzeit auf Sylt das ganze Land triggern und Begriffe wie "politisches Fingerspitzengefühl", "Klassismus" und "Protz-Hochzeit" Hochkonjunktur haben würden.