Weil Mädchen ihren Status in der Gruppe nicht offen auskämpfen dürfen, wird böse geschaut, getuschelt und gestichelt.

Spätestens in der Grundschule ist bei vielen Mädchen tägliches Drama angesagt. Typisch weiblich? So einfach ist es nicht. Was wirklich hinter dem Gezanke steckt und wie Eltern helfen können.