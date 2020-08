Schriftstellerin Erica Jong in ihrer New Yorker Wohnung.

Interview von Julia Rothhaas

Am liebsten schreibt sie am Esstisch in ihrem New Yorker Apartment, erzählt Erica Jong am Telefon. Obwohl sie zwischendurch ihre Assistentin verabschiedet und ihren Mann bittet, die beiden Pudel aus der Küche zu lassen, hat die Schriftstellerin die Ruhe weg. Sie ist Trubel gewohnt, seit sie in den Siebzigerjahren mit ihrem Roman "Angst vorm Fliegen" zur literarischen Sensation wurde.