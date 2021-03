Von David Steinitz

Am anderen Ende der Leitung in Los Angeles meldet sich ein bestens gelaunter Wolfgang Petersen, der gerade seine zweite Covid-Impfung (Moderna) bekommen hat: "Endlich! Und ohne Nebenwirkungen!" Petersen begann seine Karriere beim "Tatort", wurde durch "Das Boot" und "Die unendliche Geschichte" berühmt und drehte in Hollywood, wo er seit über dreißig Jahren lebt, Blockbuster wie "Outbreak", "Air Force One" und "Troja". Am Sonntag wird er 80 Jahre alt. Ein Gespräch über seine Ausnahmekarriere.