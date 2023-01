Von Willi Winkler

Das amerikanische Fernsehen vertraute schon immer auf Männer, auf Männer, die Nachrichten kurz und bündig vortragen konnten und die Zuschauer dann in einen geruhsamen Schlaf verabschiedeten. Das Lob auf den allzeit verlässlichen Sandmann Walter Cronkite sangen in unterschiedlicher Tonlage Bob Dylan und Martin Walser. Frauen gab es in diesem Geschäft nicht, sie mussten dienen, stiegen vielleicht auf von der Sekretärin zur Bildfüllerin zur Texterin, aber dass sie selber zu Wort kamen, war vor Barbara Walters nicht vorgesehen.