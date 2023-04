Von Peter Richter

Die Vorrichtung sah aus wie aus einem Metallbaukasten für Kinder zusammengeschraubt. Dabei bildete sie ein kulturtragendes Gestell, und zwar beinahe schon in dem Sinn, den das Wort bei Heidegger hat, der damals sogar noch lebte, nur deutlich buchstäblicher. Denn die klobige Filmkamera, die die junge Frau damit an einem Helm befestigte, dürfte schon schwer genug gewesen sein, wenn man sie nur in der Hand hielt. Sie muss ihrer Nackenmuskulatur einiges zugemutet haben, als sie mit diesem Gerät auf dem Kopf ihre Arbeiten im Haushalt filmte: Abwaschen, Sahneschlagen, Kuchenbacken. Aber die praktischen, kleinen Gopro-Kameras, die heute üblich sind, zum Beispiel auf dem Skihelm oder beim Montainbike-Fahren, die lagen damals nun einmal noch in ferner Zukunft.