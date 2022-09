Bordeaux Ltd am Tegernsee

Bonanza am Lago di Bonzo: Drei Anwesen am Ufer des Tegernsee in Rottach-Egern werden dem Oligarchen Alischer Usmanow zugeschrieben.

Von Georg Mascolo und Jörg Schmitt

Es brauchte erst einen Krieg, Tod, Leid und Zerstörung, damit in Deutschland jetzt Fragen wie diese gestellt werden: Wem genau gehören drei Villen in bester Lage am Tegernsee? Welche Rolle spielen dabei und wechselseitig die "Tegernsee IOM Limited", die "Lakeview Property Holding" und, nicht zu verwechseln, die "Lake Point Property"? Wer bitte verbirgt - oder besser versteckt - sich hinter der "Bordeaux Ltd" oder der "Pauillac Property"? Und, um gleich noch den Namen eines weiteren französischen Spitzenweins draufzusetzen, der "Pomerol Capital SA"?