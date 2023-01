"The Banshees of Inisherin" im Kino:Insel der Sturköpfe

"The Banshees of Inisherin" im Kino

Kann man in dieser herrlichen Landschaft nicht Frieden schließen? Colin Farrell (links) und Brendan Gleeson in "The Banshees of Inisherin".

Zwei Männer im Streit, vor der Küste Irlands, vor hundert Jahren: "The Banshees of Inisherin" ist ein großer Kinofilm mit Colin Farrell.

Von Tobias Kniebe

Das Grün der Wiesen, wenn der Nebel sich lichtet. Die Gischt an der Steilküste. Ein Regenbogen über dem Hafen, das Silberflimmern des Meeres im Nachmittagslicht: die Schönheit der Insel Inisherin, die irgendwo vor Galway an der Westküste Irlands liegt, spielt in diesem Film eine Hauptrolle. Sie grundiert ihn mit dem tröstlichen Gefühl, fest in der Welt verankert zu sein, bestimmend für alles, was kommt.