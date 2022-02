Endlich mal Hip-Hop - und ein klein wenig Politik: Altstars des Rap wie Eminen, Mary J. Blige und Snoop Dog versuchen in der Halbzeit des Super Bowl nachzuholen, was in den letzten 30 Jahren verpasst wurde.

Von Joachim Hentschel

Der stärkste, anrührendste, für viele bestimmt auch unerhörteste Moment der 56. Super-Bowl-Half-Time-Show kam nach rund elf Minuten, also fast schon gegen Schluss. Der Rapper Eminem, im räudigen schwarzen Kapuzenpulli überm grauen Hemd, hatte eben eine Kurzversion seines alten Hits "Lose Yourself" zu Ende gebracht. Ein turbulentes Ensemble hatte ihn begleitet oder zumindest so getan, auf dem Dach eines der fünf Containerhäuschen, die als Bühnenkonstruktion in der Mitte des Spielfelds aufgereiht worden waren.

Danach ließ Eminem erst das Mikrofon sinken. Anschließend den Kopf, dann auch den Rest des Körpers. Er kniete nieder und schwieg, 30 Sekunden lang, was bei einer knapp viertelstündigen Show eine ungeheure Zeit ist. Für die Begleitmusik zur Geste setzte sich Dr. Dre, der Starproduzent, Gangsterrapper und seinerzeit essenzielle Karrierehelfer Eminems, an einen weißen Flügel. Und spielte wie der Hofkapellmeister den Beginn von "I Ain't Mad at Cha", einem noch älteren Stück von Tupac Shakur. Bis in dieser Halbzeitrevue im Football-Endspiel zwischen Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals der nächste Programmpunkt wie ein schwarzer Blitz einschlug.

Detailansicht öffnen Referenz an Black Lives Matter: Rapper Eminem kniet wie einst der Footballs-Spieler Colin Kaepernick. (Foto: Valerie Macon/AFP)

Eminems Kniefall war natürlich eine Hommage an Colin Kaepernick. Kaepernick, der früher bei den San Francisco 49ers spielte, war vor einem Spiel im August 2016 beim Abspielen der US-Hymne in der Hocke verharrt, um gegen rassistische Polizeigewalt sowie Diskriminierung innerhalb der National Football League zu protestieren, wodurch er sich zur Symbolfigur machte, aber auch zur Persona non grata der National Football League. Shakur wiederum ist einer der großen Toten des Hip-Hop, 1996 bei einem Angriff erschossen, bis heute ein ungeklärter Fall.

Die Ausgabe von 2022 war die erste, in der Rapperinnen und Rapper auftraten

Dass die Liga ein strukturelles Rassismusproblem hat, obwohl ihre Teams aus rund 70 Prozent schwarzen Spielern bestehen, ist lange bekannt. Derzeit läuft unter anderem die Klage des Trainers Brian Flores, der Argumente und Indizien dafür gesammelt haben soll, dass in den Führungsriegen die allermeisten Jobs gezielt an weiße Kandidaten vergeben werden. So gesehen war Eminems Geste - vor rund 100 000 Zuschauern im SoFi Stadium in Inglewood und einem viele Millionen großen TV-Publikum - durchaus ein scharfer Kratzer in der Partyglasur, die traditionell über dem Super-Bowl-Feiertag liegt und in die Welt hinausglitzert.

Wobei das diesjährige Event schon vor dem Start etwas zumindest andeutungsweise Politisches hatte. Seit 55 Jahren gibt es den Super Bowl und seine Halbzeitmusik, seit den späten 80ern wird sie verstärkt von Pop- und Rockkünstlern bestritten. Die Ausgabe von 2022 war jedoch die erste der Geschichte, in der Rapperinnen und Rapper auftraten.

Detailansicht öffnen Aus Containern wurde eine Art Puppenhaus als Bühne gezimmert. (Foto: Valerie Macon/AFP)

Das ist erstaunlich und geradezu suspekt, denn Hip-Hop ist seit den 90er-Jahren zum beliebtesten und erfolgreichsten Popmusikgenre aufgestiegen, nicht nur in den USA. Dass er beim Footballfinale erst jetzt berücksichtigt wurde, hat neben direktem oder latentem Rassismus wohl auch mit gewissen Zwangsvorstellungen von Jugendschutz zu tun. Der Super Bowl versteht sich als familientaugliche Unterhaltung, die so drogen- und schimpfwortfrei wie möglich bleiben will. Nachdem bei der Show von 2004 gegen alle Absprachen die rechte Brust von Janet Jackson entblößt wurde, buchte die NFL in den folgenden sechs Jahren dann auch zur Strafe nur gut abgehangenen Rock, von Paul McCartney bis The Who. Erst nach dieser Ausnüchterung durften die Präsentationen wieder eine Unze riskanter und tanzbarer werden.

Und so fühlte sich die große Rapshow am vergangenen Sonntag dann auch an: als ob in nur 14 Minuten wirklich alles nachgeholt werden musste, was man in den letzten 30 Jahren verpasst hatte. Neben Dr. Dre, der ganz in Schwarz als rappender, knöpfchendrehender Conférencier durchs Programm führte, stand am Anfang der in einen blauem Strampelanzug gekleidete Snoop Dogg auf der Feldbühne. Aus Containern hatte man eine Art Puppenhaus aufgebaut, durch das die Stars sich bewegten, umschwirrt von Statisten und mimenden Musikern. Minimalistisch, aber auch irgendwie eingekastelt.

Ein Song von 2015 war der mit einigem Abstand der jüngste Song der Show

Im Partyraum hing plötzlich 50 Cent kopfüber von der Decke, brachte seinen größten Hit "In Da Club", und schon ging die Aufmerksamkeit wieder nach oben, rauf aufs Dach. Dort sang Mary J. Blige mit einer silbern glänzenden Chorus-Line zwei Songfragmente, ließ sich - von einer Drohne gefilmt - nach hinten zu Boden fallen. Und übergab fliegend an Kendrick Lamar, den vergleichsweise jungen, nachgewachsenen Genre-Erneuerer, der auf dem Rasenvorplatz sein Stück "Alright" von 2015 brachte. Der Song ist eine Hymne der "Black Lives Matter"-Bewegung und war mit einigem Abstand der jüngste Song der Halbzeitshow.

Detailansicht öffnen Zwei Songfragmente, dann war es vorbei: Mary J. Blige. (Foto: Chris O'Meara/AP)

Und das war bei aller glorioser Freude, mit der sich die Freundinnen und Freunde auf den Rängen und Sofas zu dieser Rap-Revue gewiegt haben dürften, auch das schwerste Problem dieses Showkonzentrats: Es war mit wenigen Ausnahmen ein Tribut an auch schon wieder uralte Zeiten, dargeboten von Helden, die sich heute zum großen Teil mit der Verwaltung des eigenen Ruhms und ihrer diversen Firmenanteile beschäftigen. Dass Eminems Kniefall dem Ereignis trotz allem etwas kämpferische Farbe verleihen konnte, bleibt als starkes Zeichen stehen.

Schwer zu verzeihen ist dagegen, dass Anderson Paak, einer der interessantesten Rapper der Gegenwart, bei seinem Kurzauftritt den Mund nicht mal öffnen durfte. Er saß als Statist am Schlagzeug, trommelte zum Playback und lächelte in die Satellitenübertragung hinein. Sollte das mit der Hip-Hop-Super-Bowl ernst gemeint gewesen sein, wäre für die kommenden Jahre jedenfalls noch genug neuer Stoff übrig.