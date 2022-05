Von Kai Strittmatter

Blau-Gelb, in Russland sind das die Farben des Feindes. "Wir sind gegen den Nazismus", heißt es auf den Plakaten, die diese Woche an Bushaltestellen in Moskau auftauchten. "Sie sind es nicht." Das Wort "Sie" ist auf den Plakaten hinterlegt mit dem Blau-Gelb der Landesfarben der so Geschmähten. Nein, es ist nicht die Flagge der Ukraine, es ist die Fahne Schwedens, die hier durchscheint. Und die auf dem Plakat als Nazis und Nazisympathisanten Geschmähten sind schwedische Ikonen. Ganz oben: Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, gefolgt von Regisseur Ingmar Bergman und Ikea-Gründer Ingvar Kamprad.