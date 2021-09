Von Moritz Baumstieger

Die New York Times nannte Parag Khanna den vielleicht "bestvernetzten Menschen der Welt". Einer der mobilsten ist er mit Sicherheit. Der Politikwissenschaftler, Strategieberater und Bestsellerautor ist in Indien geboren, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland und den USA aufgewachsen, wurde in London promoviert und lebt nun in Singapur. Zuletzt erschien Khannas Buch "Move - das Zeitalter der Migration", das eine neue Völkerwanderung prophezeit. Passend zum Titel beantwortet der 44-Jährige die Fragen auf dem Rücksitz eines Autos - von einem Vortrag bei einem Münchner Autobauer kommend, auf dem Weg zum Flughafen.