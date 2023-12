Die große Leere: Mit der Schließung der Karstadt-Filialen in den Städten - wie hier Galeria Kaufhof in Nürnberg - verabschiedet sich eine ganze Epoche. Diese Kaufhäuser galten einmal was.

Von Peter Richter

In den Wochen vor Weihnachten war noch einmal richtig Betrieb im Karstadt-Warenhaus auf der Wilmersdorfer Straße in Berlin. Es gab lange Schlangen an den Kassen und leer gekaufte Regale. Aber das lag weniger an Weihnachten, das lag eher an: "Alles muss raus, wir schließen diese Filiale". Schlussverkaufsstimmung zum Abschiednehmen.