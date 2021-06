Von Nicolas Freund

Jodie Foster ist für das Gespräch virensicher aus ihrem Haus in Kalifornien zugeschaltet. Die 58-jährige Oscarpreisträgerin spielt eine Hauptrolle in dem Drama "Der Mauretanier", das in dieser Woche als Eröffnungsfilm der Sommer-Berlinale vorgestellt wird und, wo möglich, auch im Kino startet. Der Politthriller erzählt von einem wahren Fall: Foster spielt die Anwältin Nancy Hollander, die sich für Mohamedou Slahi einsetzt, der 14 Jahre ohne Anklage in Guantanamo gefangen gehalten wurde, weil er unter Verdacht stand, an den Anschlägen des 11. September beteiligt gewesen zu sein.