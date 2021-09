Nachruf auf Jean-Paul Belmondo:Gefährlicher Romantiker

Von Fritz Göttler und Tobias Kniebe

Es war tatsächlich eine Zufallsbegegnung auf der Straße, mit der für Jean-Paul Belmondo der Weltruhm begann, aber sie ging nicht gut los. Ein junger Hipster namens Jean-Luc Godard sprach ihn an, und wie Belmondo in seinen Erinnerungen schreibt, machte er den Fehler, seine Sonnenbrille nicht abzunehmen: "Ich hatte gute Lust, ihm die Brille runterzureißen und in den Gully zu treten." Belmondo bemerkte "verwahrlosten Stil", "grauenhafte Zigaretten", "sprachliche Trägheit" und die "Anmutung eines Trauerkloßes". Und dann dieses Angebot! "Kommen Sie mit in mein Hotelzimmer", sagte Godard. "Wir drehen einen Film, und dafür kriegen Sie 50 000 Francs."