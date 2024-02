Gastbeitrag von Martin Andree und Karl-Nikolaus Peifer

Es läuft gerade eine Menge schief im digitalen Raum. Während in den letzten Monaten ein irrlichternder Elon Musk für Schlagzeilen sorgte, ging es in den vergangenen Tagen um Meta. Einmal mehr musste sich Mark Zuckerberg vor dem Senat einfinden, einmal mehr gab es hohle Phrasen und treuherzige Entschuldigungen. In der Anhörung ging es unter anderem um Onlinemobbing, Essstörungen, sexuelle Ausbeutung und Suizide von Jugendlichen als Folge der Nutzung sozialer Netzwerke. Wenige Tage später veröffentlichte Meta hervorragende Quartalsergebnisse. Und feiert gerade ungestört seinen zwanzigsten Geburtstag. Läuft.