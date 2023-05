Von Kathleen Hildebrand

Gewaltige Wassermassen, wandhohe Wellen, blaue Strudel und weiße Gischt, und dann dieses Zitat aus der Vorlage von Hans Christian Andersen: "Aber Seejungfern haben keine Tränen und leiden darum viel schwerer." Die allerersten Einstellungen von Rob Marshalls Trickfilm-Remake könnte man als Ankündigung von etwas Tiefem, Traurigem, Erhabenem verstehen. Von einer neuen, melancholischen Deutung der "Kleinen Meerjungfrau", in der das Meer dunkel ist und die Sehnsucht groß. Ein Film, der näher an Andersens Erzählung sein könnte als am bunten Spektakel mit den Musical-Ohrwürmern, mit dem Disney 1989 den Niedergang seiner Trickfilmsparte in einen rauschenden Welterfolg umkehrte.