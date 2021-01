Von Jörg Häntzschel

Die Welt ist sich einig: Nicht Joe Biden, nicht Kamala Harris, auch nicht Lady Gaga oder Jennifer Lopez waren die Stars bei Joe Bidens Inauguration am Mittwoch in Washington. Es war die 22-jährige Dichterin Amanda Gorman. Bis gestern hatte kaum jemand von ihr gehört. Schon als die Frau aus Los Angeles vor dem Kapitol ans Mikrofon trat, schien an dem kalten Januartag eine zweite Sonne aufzugehen. Als sie dann begann, "The Hill We Climb" vorzutragen, das Gedicht, das sie für diesen Anlass geschrieben hatte, stockte vielen im Publikum unter ihren Orden und zu großen dunklen Mänteln sichtlich der Atem.

Mit ihren Worten, mit ihrer Stimme, auch mit ihren Händen, die ihren Vortrag mit einer eigenen Performance begleiteten, brachte sie die zwar fröhliche, aber dennoch naturgemäß stocksteife Veranstaltung zumindest innerlich zum Tanzen. Statt getragener Worte, statt jener Art von pathetischer "Nachdenklichkeit", die man von Dichtern oft erwartet und oft bekommt, elektrisierte Gorman mit Versen, die eher Musik waren als Marmor, eher Rap als Hymne. Sie verkettete Reime, spielte mit Alliterationen, Klängen, Doppeldeutigkeiten und trug das so nach vorne drängend vor, dass man sich auch weit von Washington im Sessel festhalten musste.

"2036 kandidiere ich für die Präsidentschaft. Sie können das schon mal in Ihrem Kalender eintragen"

Das war umso erstaunlicher, als Gorman als Kind einen Sprachfehler hatte. Es fiel ihr schwer, das R auszusprechen. Wie viele andere, die mit ähnlichen Hindernissen zu kämpfen hatten, schreibt sie ihre Sensibilität für Sprache diesem Umstand zu.

Gorman, die in Harvard Soziologie studierte, hat bislang kaum etwas veröffentlicht (im September soll ein Kinderbuch erscheinen), doch ihr Talent und ihre beeindruckende Persönlichkeit sind schon öfter aufgefallen. Mit 16 wurde sie als "Youth Poet Laureate" von Los Angeles ausgewählt, später wurde sie "National Youth Poet Laureate" - als Erste, die mit diesem Titel ausgezeichnet wurde. Ihr selbst ist schon länger klar, dass sie für Großes bestimmt ist. "2036 kandidiere ich für die Präsidentschaft. Sie können das schon mal in Ihrem Kalender eintragen", erklärte sie 2017. Nicht den neuen Präsidenten und seine schwarze Vizepräsidentin machte sie denn auch zu den Protagonisten ihres Gedichts, sondern sich selbst: "Ein dünnes schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, kann davon träumen, Präsidentin zu werden, um dann ein Gedicht für einen vorzutragen."

Robert Frost dichtete für Kennedy, Maya Angelou für Bill Clinton

Schon einige Male haben neu gewählte Präsidenten Lyriker gebeten, Gedichte für die Inaugurationsfeiern zu schreiben. Robert Frost dichtete für John F. Kennedy, Miller Williams und Maya Angelou schrieben für Bill Clinton, Elizabeth Alexander und Richard Blanco für Barack Obama. Die Idee, einen eigenen "Inaugural Poet Laureate" zu ernennen, steht in der alten angelsächsischen Tradition des "Poet Laureate", die wiederum an die Tradition des lorbeergekrönten Staatsdichters der Antike anknüpft. Großbritannien ernennt seit mehr als 500 Jahren Poet Laureates, Hofdichter, die für große nationale Ereignisse Gedichte schreiben.

Im Rest Europas ist man von diesem Brauch eher peinlich berührt. Es ist ja einerseits schön, dass Monarchie und Politik Dichtung für einen unverzichtbaren Teil staatlicher Selbstdarstellung und Selbstreflexion halten. Andererseits scheint genau diese auf einem Verständnis von Kunst und von der Aufgabe des Künstlers zu beruhen, das schon seit sehr langer Zeit überholt ist.

Gormans Gedicht beschreibt einen alten Topos - aber aktualisiert ihn

Auch Gormans Gedicht ist in vielem erzkonventionell. Sie folgt dem ausgetretenen Pfad so vieler amerikanischer Staatsreden: Amerika ist großartig, aber noch weit von dem entfernt, was es sein sollte. Wenn wir nur alle zusammenhalten, können wir unsere gemeinsame Vision dieses Landes wahrmachen.

Doch sie aktualisiert diesen alten Topos mit Aufrufen zu Gewaltfreiheit, Inklusion, Vielfältigkeit und beschwört ein Land, "committed to all cultures, colors, characters and conditions of man". Gefahr droht dem Land bei ihr nicht wie sonst so oft von außen, sondern von innen, wie in der "schrecklichen Stunde" des Sturms auf das Kapitol, in deren Eindruck sie ihr Gedicht geschrieben hat. Und nicht als kraftstrotzende Helden werden die Amerikaner aus dem Kampf um das utopische Amerika hervorgehen, sondern "verschiedenartig", "vom Kampf gezeichnet", "schön". Und, auch das war bemerkenswert, nicht nur die neuen Amtsinhaber, nicht nur die Amerikaner sprach sie an, als sie ans Mikrofon trat, sondern "die Welt".