Von Katharina Wetzel

Marcel Kaiser war noch an der Universität Bayreuth eingeschrieben, als er in den Nachrichten immer wieder etwas von der Blockchain hörte. 2017 war das, als der Student der Volkswirtschaftslehre Feuer fing. Er wollte mehr wissen über diese "Blockkette", las wissenschaftliche Aufsätze und organisierte Treffen zum Thema an seiner Hochschule. "Das war ein regelmäßiges Format, um sich über die Technologie auszutauschen, auch Fachleute vom Fraunhofer-Institut waren dabei", erzählt der heute 27-Jährige, der in dem Kreis damals auch selbst Vorträge hielt.