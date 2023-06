Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) kommt mittlerweile auch in Deutschland vor. Sie kann unter anderem West-Nil-, Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen.

Von Christoph von Eichhorn und Berit Uhlmann

Auf der Risikokarte für Frühsommer-Meningoenzephalitis im Süden Deutschlands wäre es womöglich einfacher, die Farben umzudrehen. Denn praktisch ganz Bayern und Baden-Württemberg sind auf der Karte des Robert-Koch-Instituts in Blau getaucht und somit als Risikogebiete für FSME ausgewiesen, die weißen Tupfer muss man mit der Lupe suchen. In Bayern sind nur Schweinfurt und Augsburg, in Baden-Württemberg nur noch Heilbronn keine Risikogebiete für die durch Zecken übertragene Infektionskrankheit.