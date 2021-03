Von Berit Uhlmann

Im November, als der herbstliche Trübsinn auf die massiv anschwellende zweite Corona-Welle traf, sah die Bundesregierung die Zeit gekommen, es einmal mit Humor zu versuchen. In einem Video erklärte sie ihren Bürgern, wie unglaublich leicht sie zu Helden dieser nie da gewesenen Krise werden können. Sie müssten einfach gar nichts tun und auf diese Weise daheim bleiben. Wenngleich man dem Clip einen gewissen Charme nicht absprechen kann, muten die Details doch seltsam an. Da bewirbt eine Regierung den Kampf gegen ein Gesundheitsproblem ausgerechnet mit einem Protagonisten, der schlaff auf der Couch hängt, sich eine Handvoll Chips in den Mund steckt und aus einer rot-weißen Dose trinkt, während im Hintergrund große Fertigpizzen herbeigeschleppt werden. In der Szenerie fehlt nur noch der überquellende Aschenbecher. Es ist schließlich Pandemie. Was soll's?