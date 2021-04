Die Digitalisierung dringt in alle Bereiche des Lebens ein. Soziale Medien wie Instagram und Twitter verändern die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren. Doch manchen schlägt der Konsum in der virtuellen Welt auf die Psyche.

Von Marcel Grzanna

"Die Digitalisierung als solche macht sicherlich nicht krank. Es hängt immer von der Dosis ab, die wir uns selbst verabreichen", sagt der Psychologe Martin Daume aus Frankfurt. "Solange beispielsweise die Nutzung von sozialen Medien über das Handy in einem individuell verträglichen Rahmen bleibt und für entsprechenden sozialen Ausgleich in der echten Welt gesorgt wird, richtet die Digitalisierung keine großen Schäden an." Zweifellos aber lauerten im Zuge der Digitalisierung überall Gefahren, die schließlich krank machen können, wenn man nicht entsprechend entgegensteuert, so Daume.

Zu viel Internetkonsum kann in eine Depression münden

Das können sowohl körperliche als auch seelische Leiden sein. Ein klassisches Beispiel für ein körperliches Leiden ist die drohende Kurzsichtigkeit bei Kindern, wenn sie zu viel Zeit aus kurzer Distanz auf Computer, Smartphones oder Tablets starren. Noch dazu bei schwacher künstlicher Beleuchtung. Je früher die Kinder langen Bildschirmzeiten ausgesetzt sind, desto größer ist die Gefahr. Doch das bedeutet im Umkehrschluss nicht zwingend, dass jedes Kind kurzsichtig wird, wenn es regelmäßig Zugang zum Handy bekommt.

Detailansicht öffnen Wie viel Internetkonsum ist erlaubt? Schon Kinder können das Handy mitunter nicht mehr weglegen. (Foto: Tobias Hase/dpa)

Die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) zeigte sogar, dass sich auch nach der Erfindung des Smartphones "keine relevante und statistisch signifikante Veränderung in der Myopieprävalenz" erkennen ließ, wie die Autoren im Ärzteblatt zitiert werden. In Deutschland ist die Zahl der Fälle von Kurzsichtigkeit unter Kindern stabil geblieben. Dennoch würde kein Mediziner die potenzielle Verschlechterung der Sehstärke durch intensive Bildschirmnutzung ernsthaft in Frage stellen. In Asien ist die Zahl der Fälle von Kurzsichtigkeit im gleichen Zeitraum deutlich gestiegen.

Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat zugenommen

Zu den seelischen Leiden, die durch Digitalisierung ausgelöst werden, gehört unter anderem die Depression, die sich mehr oder weniger stark ihren Weg in die Gemüter der Betroffenen bahnen kann. Dahinter verstecken sich komplexe psychologische Zusammenhänge, "die alle nicht neu sind", wie Psychologe Daume erklärt, "aber durch den Einfluss digitaler Werkzeuge auf unseren Alltag einen neuen Kanal gefunden haben, um als Krankheitsbild in Erscheinung zu treten".

Ein extremes Beispiel: die histrionische Persönlichkeitsstörung, die sich so äußert, dass Menschen ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben und ständig im Mittelpunkt des Geschehens stehen wollen. Die sozialen Medien geben den Histrionikern zwar ein Werkzeug an die Hand, um eben diese Aufmerksamkeit zu generieren. Doch die Gefahr ist groß, dass die Betroffenen in einen Teufelskreis geraten, in dem sie einerseits ein immer größeres Verlangen nach Aufmerksamkeit spüren, und sie andererseits den Blick immer auch auf andere richten und sich mit den Mitbewerbern im digitalen Raum vergleichen. Wer feststellt, dass andere mehr Follower, mehr Likes oder mehr Kommentare auf ihre Postings in sozialen Medien erhalten, beginnt darunter zu leiden, statt die Resonanz auf seine eigenen Aktivitäten zu genießen.

Detailansicht öffnen Jugendliche vergleichen sich. Haben andere mehr Likes in den sozialen Medien, leiden sie darunter. (Foto: Imago)

Theoretisch können auch Menschen, die sich der Nutzung moderner Kommunikationsmittel komplett verweigern, daran erkranken. Wer seine potenziellen Interaktionspartner ständig dabei beobachtet, wie sie in ihr Handy vertieft sind, nimmt das als "negativen Eintrag in sein Bindungssystem", als eine Art der Ablehnung durch andere wahr. Zu viel Ablehnung kann in psychischer Belastung münden und schlimmstenfalls krank machen.

Bewegung und gute Ernährung helfen dabei, einen Ausgleich zu schaffen

Ein nicht ungefährlicher Effekt der Digitalisierung kann ein wachsendes Kontrollbedürfnis des Menschen sein. Eine Applikation auf einem Mobiltelefon ruft ein unmittelbares Ergebnis hervor. Wer seine Wetter-App aufruft, bekommt Sekunden später die Infos, die er sucht. Das menschliche Gehirn belohnt diesen Moment der Kontrolle mit einem Ausstoß des Glückshormons Dopamin, dem Suchterzeuger schlechthin.

Doch nicht alle Tätigkeiten unseres Lebens bieten diesen unmittelbaren Handlungseffekt, weswegen sie schnell als nervig oder langweilig empfunden werden. Um Langeweile zu bekämpfen, greifen viele Menschen wiederum zum Smartphone. Negative Gefühle werden somit verdrängt, ehe sie aufkommen. Was gut klingt, kann Probleme nach sich ziehen, weil man sich von sich selbst entfremdet. Die ständige Ablenkung verhindert eine Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit.

"Es gibt ein erhebliches Suchtpotenzial, das mit der Digitalisierung einhergeht. Jede Sucht provoziert ein gewisses Verhaltensmuster, das dem Menschen ein Stück seiner Entscheidungsfreiheit raubt. Wichtig ist es, immer wieder einen bewussten Ausgleich zu schaffen und über medienfreie Zeit den Körper und die Sinne zu stärken", sagt die Kölner Psychologin und Autorin Sabine Zur Nedden, die sich in ihrem Buch "Der Goldene Blick" mit Methoden zur Selbstverwirklichung und Bewusstwerdung beschäftigt. Die Neigung sich übermäßig mit seinen digitalen Endgeräten zu befassen und zunehmend über soziale Medien zu kommunizieren, könne eine emotionale Isolation fördern, die den Betroffenen lange Zeit gar nicht bewusst ist.

Die Corona-Pandemie mit erzwungener Isolation ist somit Wohl und Weh gleichermaßen. Für die einen bieten die soziale Medien nahezu überlebenswichtige Elemente, andere stürzen sie in tiefes Unglück. Auch weil ihre ständige Nutzung einen Informationskonsum produziert, der nicht unbedingt gesund sein muss. Es kann sein, dass Nutzer immer wieder über lange Zeiträume mit negativen Nachrichten konfrontiert werden. "Wir werden bombardiert mit Informationen, die wir gar nicht zwingend benötigen. Man muss Mittel und Wege finden, das zu verarbeiten und sollte bewusst auswählen, womit man sich wirklich befassen möchte. Manchen gelingt das vielleicht mühelos. Andere fühlen sich hilflos und rutschen in schwere Gemütszustände ab", sagt Zur Nedden. Die Augen zu verschließen, sei zwar keine Lösung. Aber den Geist über weite Phasen des Tages von dieser Realität zu distanzieren, ist für anfällige Personen wichtig zum Erhalt des Wohlbefindens.

Die Branche der Achtsamkeitstrainer boomt

Weil sich viele Menschen durch die Dynamik der digitalisierten Welt zunehmend belastet fühlen, boomt die Branche der Bewusstseinsentwicklung. Mental- und Persönlichkeitstrainer erhalten regen Zulauf, weil sie Mittel und Wege anbieten, das eigene Verhalten und die eigene Rolle im Leben besser wahrzunehmen. Die Branche erklärt ihren Erfolg damit, dass in vielen Menschen der Wunsch gewachsen sei, achtsamer mit sich selbst umzugehen. "Ein heilsamer Gegenpol", wie die Psychologin meint. Das betrifft Trends zu besserer Ernährung und mehr Bewegung ebenso wie solche, die zu größerer emotionaler Stabilität führen sollen.

Detailansicht öffnen Viele gestresste Menschen können sich gut in der Natur bei einem Spaziergang erholen - auch ohne Schuhe. Die japanische Therapieform des "Waldbadens" ist ein Heilmittel gegen Burn-out und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Wie die Digitalisierung das menschliche Wesen in der Zukunft verändern wird, ist nicht absehbar. Ändern sich die Denkprozesse, weil Technologie uns automatisiert durch weite Teile des Lebens führt? Werden intellektuelle und kreative Prozesse im Gehirn dadurch eingeschränkt? Zur Nedden glaubt, ja, erwartet aber auch positive Entwicklungen durch die neuen Möglichkeiten. "Die Fähigkeiten sehr junger Menschen entwickeln sich durch die neuen Umstände in Bereichen sogar schneller als in älteren Generationen, insbesondere in komplexen Denkprozessen. Dadurch werden neue Gestaltungskräfte geschaffen, dessen Nutzen wir heute noch nicht erfassen können. Die Zukunft hält viel Positives für uns bereit."