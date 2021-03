Von Max Muth

Der US-Technologiekonzern IBM hat die Ausschreibung für den digitalen Impfnachweis in Deutschland gewonnen. Das lässt sich seit Montag im europäischen Ausschreibungsportal TED nachlesen. Für die Entwicklung bekommt IBM 2,7 Millionen Euro, dafür soll die Firma "eine Impfnachweis-App, eine Prüf-App und ein Backendsystem für die Integration in Arztpraxen und Impfzentren" liefern. Der Nachweis soll auf dem Smartphone gespeichert werden können und den gelben, analogen Impfpass ergänzen. Der US-Konzern setzte sich unter anderem gegen die Deutsche Telekom durch, die zusammen mit SAP die deutsche Corona-Warn-App gebaut hatte. Offiziell gültig wird der Vertrag des Bundesgesundheitsministeriums mit IBM nach einer Einspruchsfrist von 10 Tagen.

Ganz überraschend kommt die Vergabe an IBM nicht, der Konzern hat schon mehrere Ausschreibungen im deutschen Gesundheitswesen gewonnen. So kam er bei der elektronischen Patientenakte zum Zug, das E-Rezept liefert er zusammen mit dem dem Start-up E-Health-Tec aus Berlin. Auch beim digitalen Impfnachweis hat sich IBM mit einer jungen deutschen Firma zusammengetan.

Kölner Start-up liefert die Technologie

Nach SZ-Informationen kommt die Technologie für den Impfnachweis vom Start-up Ubirch aus Köln. Ubirch-CEO Stephan Noller sagte, er sei überrascht über den Zuschlag für das Konsortium. "Geholfen hat sicherlich, dass wir schnell liefern können", sagt er.

Das Unternehmen hat sein System schon in zwei Landkreisen in Deutschland eingerichtet: Ende Januar im oberbayrischen Altötting und Mitte Februar im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg. An beiden Orten bekommen die Bürger mit der zweiten Corona-Impfung den digitalen Impfausweis der Firma in Form eines QR-Codes auf einer Plastikkarte. Der Code verweist auf einen Impfstatus, den Behörden und andere befugte Stellen künftig abfragen können sollen. Verschlüsselt gespeichert liegt der eigentliche Impfnachweis auf verschiedenen Blockchains. Laut den Anforderungen der Bundesregierung soll der Impfstatus aber künftig auch offline verifizierbar sein.

Vorreiter Altötting in Oberbayern

Die Lösung mit dem QR-Codes auf Kärtchen war ursprünglich gar nicht vorgesehen, sagt Ubirch-Chef Stephan Noller. Doch der Altöttinger Landrat Erwin Schneider (CSU) wollte seinen Bürgern etwas Handfestes geben, die kreditkartenähnlichen Ausweise boten sich an. Die bisherigen Versuche zeigen Noller zufolge, dass die bislang überwiegend älteren Geimpften schätzen den "Ausweis" sehr. Bislang können die Bürger damit zwar noch nichts anstellen, doch vielen gibt er jetzt schon ein gutes Gefühl. Nach der Entscheidung der Bundesregierung für IBM und Ubirch dürfte der Ausweis bald auch praktisch einsetzbar werden, zum Beispiel bei Reisen in europäische Ausland.

Hauptaufgabe von IMB und Ubirch wird nun sein, die von der Bundesregierung gewünschten Apps und die Anbindung an Arztpraxen zu bauen sowie die Interoperabilität mit EU-weiten Lösungen sicherzustellen. Die EU will demnächst den europäischen Standard offiziell beschließen. Die Staats- und Regierungschefs haben bereits angekündigt, mehrere Lösungen zuzulassen, die miteinander kompatibel sein sollen.