Die Münchner Unternehmerin und CSU-Politikertochter Andrea Tandler ist wegen millionenschwerer Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu vier Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil erging am Freitagmorgen nach einem gut zweimonatigen Prozess am Landgericht München I. Die Gefängnisstrafe kommt nicht überraschend, bereits vorher hatten sich Richter und Verteidiger auf einen Strafrahmen im Bereich von vier Jahren und mehreren Monaten verständigt.