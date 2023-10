Aus der CSU kommt harsche Ablehnung der Forderung der AfD, nach ihrem Stimmenzuwachs bei der Wahl am Sonntag künftig einen Vize-Präsidenten im Landtag zu stellen. Ministerpräsident Markus Söder sagte am Dienstag: "Eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, kann kein Verfassungsamt übernehmen, ganz einfach." Söder, der hier in Belangen des Parlaments sprach, ist auch Abgeordneter. Der neu gewählte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek, bisheriger Gesundheitsminister, sagte, die Diskussion sei "müßig", solange es keine Abgrenzung von radikalen Thesen und Personen wie Björn Höcke gebe. Dieser "braune Sumpf" schwirre auch in der Landtagsfraktion der AfD. Das Landesamt für Verfassungsschutz will mit der Beobachtung seit 2022 klären, welchen Einfluss extremistische Strömungen innerhalb der AfD haben. Ein Eilantrag der Partei dagegen wurde kürzlich gerichtlich abgewiesen.