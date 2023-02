Waffen, Drogen und Nazi-Devotionalien wurden in den vergangenen Jahren immer wieder bei "Reichsbürgern" gefunden. Beispielsweise 2017, als die Polizei in einer Wohnung im Landkreis Neu-Ulm den im Bild gezeigten Fund beschlagnahmte. Am frühen Aschermittwoch kam es jetzt erneut zu Razzien im "Reichsbürger"-Milieu in der Oberpfalz und in Oberbayern.

(Foto: dpa)