Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren am Morgen des 22.8.2023 die Einfahrt zum BMW-Werk in Regensburg.

Mehrere Aktivisten der Bewegung klebten sich kurz vor Schichtbeginn an den Ein- und Ausgängen des Werks fest. Weitere Proteste sind in Regensburg geplant - und auch in München.

Aktivisten der "Letzten Generation" haben die Zufahrt des BMW-Werks in Regensburg blockiert. Einer Pressemitteilung der Aktivisten zufolge habe man sich kurz vor Schichtbeginn, gegen fünf Uhr morgens, an den Aus- und Einfahrten des Geländes eingefunden und mit Warnwesten bekleidet auf die Fahrbahn gesetzt. Einige Aktivisten hätten sich zudem mit ihren Händen mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festgeklebt, heißt es weiter.

"Unternehmen wie BMW wissen seit Jahrzehnten, welche Zerstörung die massiven CO2-Emissionen ihrer Produkte anrichten und schlagen daraus trotzdem weiter fröhlich Profite", sagte Neurobiologie-Student Arne Großelindemann, der sich der Mitteilung zufolge auf die Straße geklebt hatte.

Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren am Morgen des 22.8.2023 die Einfahrt zum BMW-Werk in Regensburg. (Foto: Letzte Generation)

Weitere Teilnehmende hielten Transparente mit der Aufschrift "Schöne heile Welt - wie lange noch?" oder "Klimakatastrophe zulassen = Verfassungsbruch". Etwa 40 Menschen waren an den Blockaden an drei Straßen beteiligt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Bereits am Vortag hatten die Umwelt-Aktivisten an elf Orten in Regensburg mit Sitzblockaden den Verkehr behindert, um gegen die Klimapolitik der Regierung zu protestieren. Betroffen waren unter anderem die Bundesstraße B14 sowie die Friedenstraße auf Höhe des Hauptbahnhofs, teilte die "Letzte Generation" am Montag mit.

"Die Klimakatastrophe raubt uns allen absehbar unsere Freiheiten und täglich mehr Menschen das Leben. Wir werden so lange protestieren, bis die Regierung endlich wieder damit beginnt, unseren Anspruch auf diese Grundrechte ernst zu nehmen", sagte Sprecherin Lena Mair.

Auch für Dienstag sind weitere Proteste angekündigt. Die Klima-Aktivisten wollen in Regensburg und München Schwerpunkte ihrer Aktionen setzen. Am Donnerstag sollen um 8 Uhr "überall" in München Straßen blockiert werden, München solle "wochenlang zur Protesthochburg" gemacht werden, hatten die Aktivisten am Wochenende mitgeteilt.

Die Letzte Generation macht seit 2022 regelmäßig mit Sitzblockaden auf Straßen, aber auch mit anderen Aktionen auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam. Die Gruppe hatte angekündigt, künftig verstärkt in Bayern protestieren zu wollen. Man habe laut eigener Aussage den Protest nach Bayern getragen, weil hier die deutsche Verfassung "vor exakt 75 Jahren geschrieben wurde".