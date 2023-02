Es ist der erste große Stimmungstest im noch jungen bayerischen Wahljahr: An diesem Mittwoch findet ab 10 Uhr der Politische Aschermittwoch zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder in gewohnter Form statt. Wegen der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine war das Polit-Spektakel in Niederbayern 2022 ausgefallen und 2021 nur online übertragen worden. In diesem Jahr treffen sich die bayerischen Parteien also wieder in Fleisch und Blut, um im Bierdunst gegen die politische Konkurrenz zu stänkern und ihre Anhänger mit deftigen Reden auf den Wahlkampf einzustimmen. Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt, der Schlagabtausch auf offener Bühne dürfte daher noch härter ausfallen als sonst.

Als Ministerpräsident steht CSU-Chef Markus Söder am Aschermittwoch besonders im Fokus. Seine Partei trifft sich schon seit Jahrzehnten in Passau, rund 4000 Gäste werden in der Dreiländerhalle erwartet. Im Vorfeld des Events hat Söder bereits angekündigt, in seiner Rede nicht allzu viel Wert auf "übertriebene political correctness" zu legen. Im Interview mit der Mediengruppe Bayern wärmte sich der CSU-Chef schon mal für einen Kulturkampf gegen Gendern, Cancel Culture und "Umerziehungs-Fantasien" auf, die er vor allem bei den Grünen vermutet.

Ohnehin ist die rot-grün-gelbe Bundesregierung in Berlin seit mehr als einem Jahr Söders Lieblingsziel und dürfte auch am Mittwoch weite Teile seiner Rede dominieren - nicht im positiven Sinne. Ihr wirft der Ministerpräsident Ideologie und Chaos vor, während er den von ihm regierten Freistaat als Hort von Offenheit und Stabilität inszeniert.

Getoppt wird Söders Kulturkampf-Rhetorik in der Regel von dessen Koalitionspartner Hubert Aiwanger. Böse Zungen behaupten, dass für den Freien-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister mit gewissem Hang zu derben Worten jeden Tag Aschermittwoch sei. Ob Aiwanger vor seiner Partei in der Deggendorfer Stadthalle noch mal einen draufsetzen wird?

In der anderen Ringecke präsentieren sich die Ampel-Parteien SPD und Grüne, die sich vor ihrer Basis insbesondere auf CSU-Chef Söder einschießen dürften. Die SPD kommt im traditionsreichen Wolferstetter Keller in Vilshofen zusammen, wo der Politische Aschermittwoch vor mehr als hundert Jahren begründet wurde. Obwohl die Sozialdemokraten in Berlin mit Olaf Scholz den Kanzler stellen, verzichten die bayerischen Genossen in diesem Jahr auf Schützenhilfe aus dem Bund und treten ausschließlich mit eigenem Personal an, Hauptredner ist Spitzenkandidat Florian von Brunn. Das grüne Spitzenduo aus Katharina Schulze und Ludwig Hartmann macht es anders und holt mit Ricarda Lang eine von zwei Bundesvorsitzenden auf ihre Bühne in Landshut.

Der dritte und kleinste Ampel-Partner, die FDP, lässt sich in dem Kulturkampf, den Söder gegen die Berliner Regierung anzettelt, nicht ganz so eindeutig verorten. In Bayern haben die Liberalen immer wieder betont, keinesfalls als Verbund mit Grünen und SPD wahrgenommen werden zu wollen. Sie haben Angst, wie bei vorangegangenen Landtagswahlen auch im Freistaat unterzugehen. Andererseits kann Bundesparteichef und Finanzminister Christian Lindner bei seinem Auftritt in Dingolfing nicht die eigenen Koalitionspartner schmähen. Dafür dürfte Lindner aber den ein oder anderen Spruch für CSU-Chef Söder im Gepäck haben.