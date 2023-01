650 Einwohner, 50 Geflüchtete: "Zu viel ist zu viel", sagt Peutenhausens Bürgermeister Alfred Lengler. Er will die Flüchtlingsunterkünfte nach Übergriffen schließen.

Weil im oberbayerischen Peutenhausen drei Asylbewerber straffällig geworden sind, will der Ort nun auch alle anderen loswerden. Eine Geschichte über Misstrauen, Enttäuschungen - und ein kleines bisschen Hoffnung.

Von Thomas Balbierer, Peutenhausen

Die Spur der Entfremdung führt zu Theresia Müller, einer freundlichen Familienmutter. Sie entschuldigt sich mehrmals für die Unordnung in ihrem Haus, obwohl man unangekündigt vor ihrer Tür um ein Gespräch gebeten hat. Im Haus ist es kein bisschen unordentlich. Aber was Ordnung ist und was Chaos, ist eine Frage des Empfindens, wie sich noch zeigen wird.