Zwei 17-Jährige haben in Oberbayern versucht, einen Roller mit einer Schnur aus einem Turnbeutel mit einem anderen Roller abzuschleppen. Auf ihrer versuchten Fahrt von München nach Ingolstadt wurden sie in der Nacht zu Dienstag von einer Streife in Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) angehalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.