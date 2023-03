Am Gschwendtnerfeld in Oberaudorf sollen nach dem Willen des Gemeinderats ein Supermarkt, ein Drogeriemarkt und jede Menge Parkplätze entstehen.

Das Inntal bei Oberaudorf ist eng, freie Flächen sind rar, das Gewerbe im Ortskern lebendig. Trotzdem will die Gemeinde auf einem mehr als zweieinhalb Hektar großen Feld neue Einkaufsmärkte ansiedeln.

Von Matthias Köpf, Oberaudorf

Es ist noch keine zwei Wochen her, dass Oberaudorfs Bürgermeister Matthias Bernhardt den Wert der immer knapper werdenden landwirtschaftlichen Flächen in der Gemeinde kaum ausreichend betonen konnte. Der Quadratmeterpreis dafür sei "gar nicht mehr zu bemessen", hatte Bernhardt gesagt, und der Beifall im Saal war ihm sicher. Es ist damals um die Pläne der Bahn für neue Gleise Richtung Brenner gegangen, die viel Platz brauchen würden im engen Inntal. Das Gschwendtnerfeld jedoch, eine mehr als zweieinhalb Hektar große Wiese zwischen der bestehenden Bahnstrecke und einem Gewerbegebiet samt Supermarkt, liegt Oberaudorfs parteifreiem Bürgermeister und den meisten Gemeinderäten aus einem anderen Grund am Herzen.