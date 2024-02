Die Türkisch Islamische Gemeinde in Memmingen will gegen das umstrittene Nein der Stadt zum Bau eines Minaretts vor Gericht ziehen. Der Gemeindevorstand habe am Donnerstagabend entschieden, Klage beim Verwaltungsgericht Augsburg einzureichen, sagte der Vorsitzende des Vereins, Muhammet Kul, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.