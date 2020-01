Landshut:Der alte Mann und das Flugzeug

Da steht es, dieses Flugzeug, das Hans Niedermeier nicht loslässt. Er hat es immer im Blick, vom Schreibtisch aus. Das Flugzeug steht in seinem Büro, auf einem Schrank, aufgespießt auf einem Metallfuß. Ein Miniaturmodell, keine 30 Zentimeter lang, kein Kilo schwer. Das Original steht in Friedrichshafen, seit mehr als zwei Jahren, 30 Meter lang, rund 40 Tonnen schwer. Es parkt in einem Hangar am Flughafen. Niemand darf rein, niemand weiß, wie es mit der Maschine weitergeht. "Das stinkt mir natürlich", sagt Niedermeier. Er will, dass endlich etwas vorangeht. Dass die Menschen den Koloss wieder zu sehen kriegen. Er will die Lufthansa-Maschine dorthin holen, wo sie für ihn hingehört. In die Stadt, deren Namen sie trägt. Nach Landshut.

Die Landshut ist nicht irgendein Flugzeug. Und Niedermeier nicht irgendein Flugzeugnarr. Ohne Niedermeier würde die Landshut nicht Landshut heißen, sondern Kassel, Leverkusen oder sonst irgendwie. Er wollte, dass der Name seiner Heimatstadt "in die Welt getragen" wird, sagt Niedermeier. So kam es dann auch, im Oktober 1977. Aber ganz anders, als er sich das gewünscht hatte. Plötzlich dachte keiner mehr an die Stadt, wenn der Name Landshut fiel. Sondern an 91 Menschen, die in Todesangst in einem Flugzeug sitzen, gekidnappt von Terroristen. Die Entführung der Landshut ist ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte. Wenn man so will, hat Hans Niedermeier dem Kapitel die Überschrift verpasst. Unfreiwillig. Und jetzt? Wirbt er dafür, dass das Kapitel ein würdiges Ende bekommt.

Detailansicht öffnen Fotos von der Landshut gingen im Herbst 1977 um die ganze Welt. Hier steht einer der Entführer in der offenen Tür in Dubai. (Foto: Harry Koundakjian/ap)

Niedermeiers Büro liegt mitten in Landshut. Der Raum sieht aus, als wäre seit Oktober 1977 kein Möbelstück verrückt worden. Die Gardinen, die grüngepolsterten Stühle, die Tapete, kein Computer, nur Aktenstapel. Und mittendrin Niedermeier, grüne Strickweste, braunkariertes Hemd, weißes Haar, weißer Bart. Er ist 92, doch er arbeitet immer noch. Er ist Holzhändler, hat viel Geld verdient in seinem Leben. Ein Mann mit Einfluss, mit Freunden in der Politik. An der Wand hängen Fotos, auf denen er Franz Josef Strauß und Max Streibl die Hände schüttelt. Aber die Sache mit dem Flugzeug, sagt Niedermeier, die habe er allein eingefädelt.

Die Idee kam ihm in den Sechzigerjahren, auf seinen Geschäftsreisen, nach Indien, Chile, in die USA. Bis zu 150 000 Mark habe er verflogen, sagt Niedermeier, pro Jahr. Immer erste Klasse, immer Lufthansa. Er erzählt das mit Stolz. Flugscham? War ein Fremdwort, damals, als das Fliegen noch unschuldig war, exklusiv, als die Flugbegleiterinnen noch Stewardessen hießen und Zigarren an die Vielflieger verteilten. Damals fing die Lufthansa an, ihre Maschinen auf die Namen deutscher Städten zu taufen. Vor jedem Flug habe er sich den Schriftzug auf dem Rumpf angeschaut, "lauter kleinere Städte in Westfalen", sagt Niedermeier. Da habe er gedacht: Warum nicht Landshut?

Detailansicht öffnen Für Hans Niedermeier ist der Flieger ein Lebensthema. (Foto: Andreas Glas)

Zuerst fragte er in München, "die waren aber nicht zuständig und haben mich nach Frankfurt geschickt", erzählt Niedermeier. In Frankfurt habe man ihn nach Hamburg verwiesen. Es habe Jahre gedauert, bis er einen Termin bekam, in Köln, bei Hans Süssenguth, damals Vorstand bei Lufthansa. "Wir haben uns zwei Stunden unterhalten, über Politik, über alles Mögliche. Aber am Schluss sagt er: Nein, ich kann Ihnen keine Landshut versprechen." Die Sache schien gelaufen zu sein, "ich hatte die Türklinke schon in der Hand", sagt Niedermeier. Aber dann habe sich doch noch ein Dialog entsponnen.

Süssenguth: "Was machen Sie überhaupt beruflich?"

Niedermeier: "Ich habe eine Holzhandlung."

Süssenguth: "Was, Sie haben eine Holzhandlung? Und wir haben daheim ein Sägewerk. Sie kriegen die Landshut."