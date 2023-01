Von Thomas Balbierer

Nur drei Tage nach dem Rücktritt von Generalsekretär Arif Taşdelen hat die Bayern-SPD am Freitag die Nachfolge geklärt. Die niederbayerische Landtagsabgeordnete Ruth Müller folgt auf ihren mittelfränkischen Kollegen, der sich nach Belästigungsvorwürfen aus dem Amt zurückgezogen hat. Als neue Generalsekretärin ist Müller für die Organisation des Wahlkampfes für die Landtagswahl am 8. Oktober verantwortlich.

Parteichef und Spitzenkandidat Florian von Brunn sagte bei der Vorstellung der Personalie, dass Müller zunächst kommissarisch das Amt übernehme. Sie ist seit 2013 Landtagsabgeordnete für den niederbayerischen Stimmkreis Landshut und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ronja Endres, Co-Chefin der Bayern-SPD, lobte Müller als "erfahrene Wahlkämpferin" und selbstbewusste Politikerin. Als neuer Vize-Generalsekretär soll ihr Nasser Ahmed zur Seite stehen, der Chef der Nürnberger SPD. Beide sollen auf einem Parteitag im Mai bestätigt werden.

Taşdelen gab sein Amt am Dienstag auf, nachdem ihn die bayerischen Jusos im vergangenen Jahr wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber jungen Frauen von Veranstaltungen ausgeschlossen hatten und die Debatte über seine Person innerhalb der SPD für großen Wirbel gesorgt hatte. Den Rücktritt begründete er mit der Belastung, die diese Situation für ihn und seine Familie mit sich bringe. Zuvor hatte Taşdelen die Vorwürfe stets als falsch zurückgewiesen.

Die Nachfolger Müller und Ahmed, die von den Parteichefs von Brunn und Endres im Schnellverfahren ernannt wurden, stehen nun vor einer schwierigen Aufgabe. Als Generalsekretäre sollen sie die in aktuellen Umfragen nur bei neun Prozent liegenden Sozialdemokraten innerhalb weniger Monate zur attraktiven Alternative für Bayerns Wählerinnen und Wähler machen. Eine Regierungsbeteiligung der SPD scheint nach aktuellem Stand allerdings in weiter Ferne, die Koalition aus CSU und Freien Wählern kommt in Wahlumfragen auf eine bequeme Mehrheit. In der Opposition schneiden vor allem die Grünen gut ab, auch die AfD liegt laut den Demoskopen deutlich vor der SPD.