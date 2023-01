Arif Taşdelen tritt von seinem Amt als Generalsekretär der Bayern-SPD zurück. Das gab der Politiker am Dienstagnachmittag in einer schriftlichen Erklärung bekannt. Zuvor waren Vorwürfe bekannt geworden, der Landtagsabgeordnete habe sich unangemessen gegenüber jungen Frauen verhalten. Die sozialdemokratische Jugendorganisation Jusos hatte den SPD-Generalsekretär deshalb zur unerwünschten Person auf ihren Veranstaltungen erklärt.

"Seit Monaten sehe ich mich mit Vorwürfen und Gerüchten über meine Kommunikation innerhalb der Partei sowie mit öffentlichen Vorverurteilungen konfrontiert", teilte Taşdelen mit und begründete seinen Rücktritt mit der Belastung für ihn und seine Familie. Der Rücktritt des Parteistrategen fällt genau in den Auftakt des nun beginnenden Landtagswahlkampfes in Bayern. "Ich möchte meiner Partei helfen, ohne Ablenkungen in dieses so wichtige Landtagswahljahr zu starten", so Taşdelen.