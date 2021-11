Von Josef Wirnshofer, Miesbach, Agatharied

Drei Wochen ist es her, dass Nina Schoetzau einen Tweet an die Landtagspräsidentin abgeschickt hat. Samstagvormittag, Handy in der Hand, Wut im Bauch. An den Schulen liefen sie noch ohne Masken rum, in Berlin fantasierten sie noch vom Freedom Day, und in Miesbach hatte sich Nina Schoetzau tagelang schwergetan, Krankenhausbetten für die Kinder zu finden, die schwer atmend in ihre Praxis kamen.