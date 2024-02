Man glaubt es kaum: Aber der Flughafen München mit seinen mehr als 300 000 Starts und Landungen und 37 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr ist gleichzeitig ein Top-Gebiet, was extrem seltene und streng geschützte Vögel anbelangt. Auf den weitläufigen Wiesen neben und zwischen den Start- und Landebahnen leben Braunkehlchen, Wiesenpieper, Trauerschnäpper, Gartenrotschwänze und 36 weitere besondere, meist streng geschützte Vogelarten - völlig unbeeindruckt von Fluglärm, Abgasen und anderem Unbill, die so ein Flughafen mit sich bringt. Im Gegenteil: Der Flughafen München ist zusammen mit dem Nördlichen Erdinger Moos ein Europäisches Vogelschutzgebiet - und zwar schon seit 2008. Es umfasst insgesamt 4525 Hektar Fläche, der Anteil des Flughafens München beträgt etwa 666 Hektar.

Zu den Regularien für so ein Vogelschutzgebiet gehört es, dass die Naturschutzbehörden - im Fall des Erdinger Mooses die Regierung von Oberbayern - einen Managementplan ausarbeiten. In dem Papier werden detailliert neben dem Artenbestand, der Pflanzenwelt und den Lebensräumen in dem jeweiligen Schutzgebiet all die Maßnahmen beschrieben, wie die Vielfalt zu erhalten und zu fördern ist. Außerdem werden auf seiner Basis Zuschüsse ausbezahlt. So ein Managementplan hat einen aufwendigen Vorlauf. Allein schon wegen der Kartierung der Vogelarten, Pflanzen und Lebensräume in dem entsprechenden Gebiet. Aber auch weil Grundbesitzer, Behörden und andere Fachstellen angehört und einbezogen werden.

Für das Vogelschutzgebiet Nördliches Erdinger Moos fehlt ein solcher Managementplan. Obwohl es demnächst 16 Jahre her ist, dass das Schutzgebiet eingerichtet worden ist. Der Grünen-Abgeordnete und Fraktions-Vize im Landtag, Johannes Becher, ist empört. "15 Jahre Vogelschutzgebiet ohne jeden Plan, wie man denn eigentlich Vögel und ihren Lebensraum schützen möchte, das ist eine Farce", sagt er. "Das einzig Beständige ist das Verschieben des Managementplans in die ferne Zukunft." Aus Bechers Sicht zeigt der Vorgang, "dass der Vogelschutz und der Schutz des Erdinger Mooses der Staatsregierung aus CSU und FW herzlich egal sind".

Detailansicht öffnen Johannes Becher von den Grünen. (Foto: Renate Schmidt/Renate Schmidt)

Auch beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) sind sie sauer. "Die Flughafenwiesen haben eine einzigartige Bedeutung für den Schutz von Kiebitz, Großem Brachvogel und anderen Wiesenbrütern in Bayern", sagt der Biologe und oberste Artenschützer im LBV, Andreas von Lindeiner. "Von den Brachvögeln leben sogar um die hundert Brutpaare im Umfeld des Flughafens. Das ist die größte Kolonie, die wir in Bayern haben, und ein Fünftel des gesamten Bestands." Dazu muss man wissen, dass der Freistaat seit vielen Jahren mit einem Artenhilfsprogramm, in das jedes Jahr Tausende Euro fließen, um das Überleben des Brachvogels in Bayern kämpft. "Aber gerade Oberbayern ist mit der Umsetzung der Vorgaben für Vogelschutzgebiete ganz hinten dran", sagt Lindeiner.

Tatsächlich hat es allein bis 2019 ganze elf Jahre gedauert, bis die Regierung von Oberbayern überhaupt mit der Arbeit an dem Managementplan begonnen hat. Auf einer Auftaktveranstaltung sei dann ein erster Entwurf für Frühjahr 2020 angekündigt worden, erinnert sich Becher. Seither verzögert und verschiebt sich das Datum von Jahr zu Jahr. Das zeigen die Antworten der Staatsregierung auf Anfragen, die Becher seither in der Sache an sie richtet. Die aktuelle stammt von Anfang Februar. Darin kündigt das Umweltministerium nun Anfang 2025 das Erscheinen des Entwurfs an. Als Gründe für die fortwährenden Verzögerungen nennt das Haus von Minister Thorsten Glauber (FW) die "besondere fachliche Komplexität" der Aufgabe und das beschränkte Personal, das dafür zur Verfügung steht.