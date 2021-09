Armin Laschet in Bayern

Zehn im Herzla: Nürnbergs Traditionsgericht gibt es in unterschiedlicher Stückzahl. Armin Laschet und Markus Söder nehmen lieber ein paar mehr. Würden sie beim Wahlergebnis wohl auch gern.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet besucht seine Freunde von der CSU, die ihm zuletzt noch so schlimm zugesetzt haben. Dabei zeigt sich, dass er von Bayern mehr Ahnung hat, als ihm manche zugetraut hätten - das bringt ihm Sympathien ein.

Von Roman Deininger und Andreas Glas

Da hängt er, gleich in der ersten Kurve des Ortskerns von Thurnau. Sollte Armin Laschet bei der Anfahrt aus dem Fenster seiner Limousine gucken statt - nur zum Beispiel - auf sein Handy mit den neuesten Umfragezahlen, würde er sehen, dass die Schwestern und Brüder von der oberfränkischen CSU ihn brav plakatiert haben. Und mehr noch: Sie haben ihn ja sogar eingeladen in diesen hübschen Marktflecken, in dessen Mitte sich goldschimmernd das Schloss Thurnau erhebt. Es ist Freitagvormittag, zehn Uhr, die Sonne spitzt vorsichtig aus den Wolken, beinahe Kanzlerwetter.