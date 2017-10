8. Oktober 2017, 20:46 Uhr Umstrittene Obergrenze CDU und CSU nähern sich Kompromiss bei Flüchtlingspolitik









Die Unionsparteien versuchen bei ihrem Spitzentreffen, den Streit um die Flüchtlingspolitik beizulegen.

CDU und CSU wollen die Zahl der Flüchtlinge begrenzen. Das individuelle Asylrecht soll aber unangetastet bleiben.

Bislang ist unklar, ob am umstrittenen Begriff der "Obergrenze" festgehalten wird

Von Stefan Braun , Berlin

Unter hohem Einigungsdruck haben CDU und CSU am Sonntag in Berlin einen neuen Versuch unternommen, den seit 2015 tobenden und im Wahlkampf ausgeblendeten Streit über die Flüchtlingspolitik zu beenden. Nach mehrstündigen Verhandlungen zeichnete sich ab, dass sie beim Thema Asyl und Flüchtlinge einen Kompromiss erreichen könnten, bei dem künftig präziser zwischen dem Recht auf individuelles Asyl, einem zeitlich befristetem Schutz für Bürgerkriegsflüchtlinge und einem Einwanderungsrecht für Fachkräfte unterschieden wird.

Dahinter steckt das Bemühen, das individuelle Asylrecht nicht anzutasten, gleichzeitig aber bei der Aufnahme von Menschen, die einem Krieg entfliehen, eine Grenze hinzubekommen. Wie es hieß, könnte das bedeuten, für Bürgerkriegsflüchtlinge eine Art jährliches Kontingent zu beschließen, das auch abhängig ist von der Zahl derer, die nach wie vor in Deutschland Asyl beantragen, weil sie über illegale Fluchtrouten nach Deutschland gekommen sind.

Der Begriff "Obergrenze" bleibt umstritten

In diesem Zusammenhang hieß es auch, zunächst könne auf diese Weise eine Zahl von rund 200 000 Menschen jährlich angestrebt werden. Offen blieb aber, ob die Zahl jährlich angepasst wird, beispielsweise an die Bearbeitungskapazitäten im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und offen blieb auch, ob auf den Begriff Obergrenze verzichtet würde.

Mit einer solchen Lösung könnte CSU-Chef Seehofer erklären, er habe sich bei seiner grundsätzlichen Zielmarke durchgesetzt - und die CDU-Vorsitzende Merkel könnte betonen, dass das individuelle Asylrecht unangetastet bleibe. Ohne diese Botschaft wären Sondierungen mit der FDP und den Grünen ohnehin aussichtslos. Für beide Parteien gilt das individuelle Asylrecht als nicht verhandelbar.

Merkel: "Mit etwas gutem Willen sollte es gehen"

Bei dem Treffen am Sonntag ging es allerdings nicht nur um die CSU-Forderung nach einer Obergrenze. Im Mittelpunkt stand nach Informationen aus Verhandlungskreisen auch die grundsätzliche Frage, ob die beiden Schwesterparteien wieder zu einer gemeinsamen Linie, gemeinsamer Rhetorik und zu verlässlichen Absprachen zwischen den Parteispitzen zurückfinden können. Im Laufe des Tages trafen die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer mehrmals auch unter vier Augen.

Das Verhältnis zwischen CDU und CSU gilt seit dem für beide verlustreichen Ausgang der Bundestagswahl als angespannt. Trotz großer Übereinstimmungen in Steuer-, Sicherheits- und Sozialpolitik hat der Streit über die Obergrenze und Flüchtlinge jede echte Annäherung bisher unmöglich gemacht. Unmittelbar vor dem Treffen am Sonntag hatte Merkel vor einem Bruch zwischen den Schwesterparteien gewarnt, sich zugleich aber vorsichtig optimistisch gegeben. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden sagte sie am Samstag, sie halte eine Einigung für möglich, ohne dass sich eine der Seiten verleugnen müsse: "Mit etwas gutem Willen sollte es gehen." Außerdem sagte die CDU-Chefin zu, dass ein Sonderparteitag abschließend über eine Koalition mit FDP und Grünen entscheiden werde.